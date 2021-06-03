Как выбрать велосипед и правильно на нём ездить, чтобы не навредить здоровью

Источник материала: ОНТ

Велосипеду уже более 200 лет! Первый появился в 1818 году. Однако с тех пор его изобретали ещё не раз, в буквальном смысле слова. Существуют сотни необычных моделей: без руля, с парусом, трансформеры и даже подводные. Покажем несколько интересных задумок.

Прогулочная посадка на велосипеде подразумевает практически ровную спину за счет опущенного седла и поднятого руля. При такой посадке нет нагрузки на мышцы рук, ног, спины, а голова находится в удобном положении для наблюдения окрестностей. Но эта посадка не рассчитана на дальние дистанции. Кроме этого, поездки по кочкам и ямкам негативно скажутся на позвоночнике.

Покупать велосипед с высокой рамой не стоит по причине неудобства контроля над рулем. К нему придется тянуться, что скажется на осанке. Также при крутом спуске нужно будет отрываться от седла. Раму, подходящей высоты, следует определить до покупки, так как потом изменить ее вы уже не сможете. А лучше всего, если вы будете выбирать велосипед в той обуви, в которой собираетесь ездить.

Когда будете держаться за руль, слегка согните руки в локтях, примерно на 10 градусов. Это положение позволит суставам и мышцам поглотить часть вибраций и толчков, которые нагружают позвоночник. Особенно если вы часто ездите по неровной местности, например, в лесу или по горным тропам.

При прокручивании педалей на транспорте бедра не должны уходить в стороны. Кроме того, нога должна свободно нажимать на педали. Наклон седла устанавливается индивидуально, но большинство велосипедистов его не меняют. А после первой поездки вы почувствуете, в каком положении вашей спине будет удобнее.

Геометрия и расположение руля необходимы для корректной посадки, так как играют важную роль в распределении веса. Однако он не должен быть выше, чем седло. Иначе управление будет нечетким. Рули бывают прямые, подходящие для спокойных или недолгих поездок, либо изогнутые — для спортсменов и любителей горного спорта. Также изогнутые рули ставят на некоторые дорожные велосипеды. Они хорошо подходят для людей с остеохондрозом.

Фото: Pixabay

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