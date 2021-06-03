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Сервисы бесконтактного общения врача и пациента представили на Международном технологическом форуме «ТИБО-2021»

03.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сервисы бесконтактного общения врача и пациента представили на Международном технологическом форуме «ТИБО-2021»

«ТИБО» – для каждого. Международный форум, который продолжает работу в Минске – источник идей и технологический решений, как для промышленности, так и для каждого человека.

Высок интерес к масштабной выставке, где представлено более 100 компаний, у представителей сфер образования и здравоохранения. Актуальны сервисы, которые позволяют доктору и больному общаться без непосредственного контакта. Второй акцент – передача и хранение информации о пациенте и его здоровье.  

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: «Третий компонент уже более стратегическое решение, системное решение – это та медицинская платформа, которую мы разрабатываем и это платформа не является какой-либо константой, она будет введена в 2023 году и на выставке мы смотрим те стартапы, те технологические решения, которые могли бы быть внедрены в ходе разработки нашей платформы».

Сегодня на форуме третий день. Кроме работы выставки во время деловой программы эксперты обсудят цифровые перспективы развития Беларуси – трансформацию энергетической, газовой и природоохранной сфер, а также внедрение инноваций в производства.

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Теги: Минск
 
 
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«ТИБО» – для каждого. Международный форум, который продолжает работу в Минске – источник идей и технологический решений, как для промышленности, так и для каждого...
 
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