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В какие страны можно улететь с «Белавиа» из Беларуси, а в какие – нет: полный список

03.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В какие страны можно улететь с «Белавиа» из Беларуси, а в какие – нет: полный список

«Белавиа» временно приостановила рейсы в 20 стран и один город. Пока полёты из Минска доступны в 9 стран. Подробный список авиакомпания опубликовала у себя в Facebook.

Страны, куда может летать «Белавиа»: Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ.

Приостановлены рейсы «Белавиа» в: Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Россию (Калининград), Венгрию, Молдову, Сербию, Кипр.

При этом «Белавиа» работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов.

Фото: «Авиакомпания "Белавиа"» 

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Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» временно приостановила рейсы в 20 стран и один город. Пока полёты из Минска доступны в 9 стран. Подробный список авиакомпания опубликовала у себя в Facebook....
 
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