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Судно с токсичными химикатами погружается на дно у берегов Шри-Ланки
Источник материала: ОНТ
Катастрофа для окружающей среды. В Индийском океане у берегов Шри-Ланки неудачей завершились попытки потушить пожар на судне с токсичным грузом и отбуксировать его.
Контейнеровоз идёт на дно вместе с сотнями тонн нефти, азотной кислоты, и других опасных химикатов, а также крупной партией пластиковых гранул.
Это уже обернулось бедствием для местной природы. Волны выбрасывают на берег погибших морских черепах, рыб и птиц.
Пластиком покрыто 80 км пляжей. В операции по очистке задействованы тысячи военных.
Рыбная ловля запрещена в радиусе 50 миль от места происшествия.
На восстановление экосистемы понадобятся десятилетия, говорят экологи.
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Катастрофа для окружающей среды. В Индийском океане у берегов Шри-Ланки неудачей завершились попытки потушить пожар на судне с токсичным грузом и отбуксировать...
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