Судно с токсичными химикатами погружается на дно у берегов Шри-Ланки

Источник материала: ОНТ

Катастрофа для окружающей среды. В Индийском океане у берегов Шри-Ланки неудачей завершились попытки потушить пожар на судне с токсичным грузом и отбуксировать его.

Контейнеровоз идёт на дно вместе с сотнями тонн нефти, азотной кислоты, и других опасных химикатов, а также крупной партией пластиковых гранул.

Это уже обернулось бедствием для местной природы. Волны выбрасывают на берег погибших морских черепах, рыб и птиц.

Пластиком покрыто 80 км пляжей. В операции по очистке задействованы тысячи военных.

Рыбная ловля запрещена в радиусе 50 миль от места происшествия.

На восстановление экосистемы понадобятся десятилетия, говорят экологи.

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