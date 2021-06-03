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У здания Верховной Рады прошли сразу три митинга
Источник материала: ОНТ
Сразу несколько митингов накануне прошло в центре украинской столицы. У здания Верховной рады собрались участники трёх акций.
Сторонники «Оппозиционной платформы – За жизнь» выступали против продажи сельскохозяйственных угодий. Они требуют отменить закон о рынке земли в Украине и призывают иностранных инвесторов не вкладывать деньги в эту сферу.
Активисты Украинской Православной Церкви настаивают на отмене введения ID-паспортов.
А народные депутаты представили законопроект о легализации медицинской марихуаны. Обошлось без столкновений.
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Сразу несколько митингов накануне прошло в центре украинской столицы. У здания Верховной рады собрались участники трёх акций. Сторонники «Оппозиционной...
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