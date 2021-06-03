«Меня просто подставили». Что Протасевич рассказал белорусским спецслужбам. Фильм-расследование ОНТ

Источник материала: ОНТ

Действия белорусских авиационных властей и экстренных служб по поводу внеплановой посадки лайнера Boeing полностью соответствовали международным нормам и правилам. Накануне вечером в эфире нашего телеканала вышел фильм-расследование «Рейс Афины-Вильнюс: разбор полета», в котором представлены все подробности (по минутам и секундам), как всё происходило.





Полные радиопереговоры между экипажем и диспетчером, действия военных, как была организована работа экстренных служб. Даны ответы на вопросы, в том числе и по поводу борта Миг-29, который сопровождал, а не перехватывал пассажирский лайнер.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси: «Он должен был из зоны дежурства в воздухе контролировать правильность курса следования гражданского судна Boeing-737 в аэропорт Минск-2 по коридору, который ему освободили гражданские диспетчеры, второе – в случае отказа радиосвязи на борту (а такое бывает, вдруг там бомба, повреждена связь) дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами, установить связь с землей. Дежурный экипаж был бы самолётом-ретранслятором этого терпящего бедствие гражданского судна. Ну и третье – прикрыть город Минск от акта воздушного терроризма. У нас нет информации, что нет бомбы. Расстояние между экипажем перехватчика и гражданским воздушным судном было более 50 километров».

Дан убедительный ответ и на то, что командир воздушного судна самостоятельно принял решение о посадке в Минске.

Артём Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Ответственность за принятие решения по международным правилам, на каком аэродроме будет произведена посадка, лежит на командире воздушного судна. Мы не имеем права принуждать его к посадке, требовать от него каких-то там действий».

Подробно в фильме остановились и на личности Романа Протасевича, политического активиста и террориста. Он летел этим рейсом и был задержан. Сам Протасевич прокомментировал этот факт, а также предположил, кому было выгодно, чтобы Boeing совершил внезапную посадку в Беларуси.

Роман Протасевич, пассажир рейса FR4978 Афины-Вильнюс: «У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас обоих сильные характеры, и явно будут ли проблемы. Я думал, что единственный раз, как и когда будут лететь и перемещаться, это было за 40 минут до вылета. Был и этот человек. Случается, такая ситуация. Я находился в СИЗО и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал: реально меня просто подставили. Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами, которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причём массовыми. Подобные действия уже были».

Также буквально по секундам восстановлена вся картина событий. В том числе и как оперативно приходила интернет-реакция на инцидент.

Интересно, что некоторые деятели из оппозиции сделали свои заявления ещё до того, как всё произошло.

Фильм «Рейс Афины-Вильнюс. Разбор полёта» доступен на YouTube-канале ОНТ и его активно смотрят.

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