Вильнюс обвиняет Ригу в переплате за белорусскую электроэнергию

Источник материала: ОНТ

Подсчитали – прослезились. Литва уже заплатила 16 млн евро за белорусскую электроэнергию. В такой существенной переплате Вильнюс обвиняет Ригу.

Литовские энергетики считают, что бойкот БелАЭС не сработал из-за халатного отношения соседей.

Формально Литва отказалась от электричества из Островца под давлением европейских партнёров.

Но политизированный ход дал обратный эффект: де-факто теперь Латвия поставляет Литве белорусскую электроэнергию, только по завышенным ценам, считают в Вильнюсе.

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