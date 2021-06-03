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Вильнюс обвиняет Ригу в переплате за белорусскую электроэнергию
Источник материала: ОНТ
Подсчитали – прослезились. Литва уже заплатила 16 млн евро за белорусскую электроэнергию. В такой существенной переплате Вильнюс обвиняет Ригу.
Литовские энергетики считают, что бойкот БелАЭС не сработал из-за халатного отношения соседей.
Формально Литва отказалась от электричества из Островца под давлением европейских партнёров.
Но политизированный ход дал обратный эффект: де-факто теперь Латвия поставляет Литве белорусскую электроэнергию, только по завышенным ценам, считают в Вильнюсе.
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Подсчитали – прослезились. Литва уже заплатила 16 млн евро за белорусскую электроэнергию. В такой существенной переплате Вильнюс обвиняет Ригу. Литовские...
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