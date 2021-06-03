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В Бресте на предприятии «Санта Бремор» более чем в два раза зафиксировано превышение концентрации аммиака
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На «Санта Бремор» в Бресте 2 июня сработала сигнализация контроля параметров окружающей среды в аммиачной компрессорной предприятия. Об этом
В ходе проверки специалисты обнаружили, что в компрессорном цехе превышена предельная доза концентрации аммиака. При норме в 20 мг/м.куб значение было 48 мг/м.куб.
За пределами цеха нарушений не выявлено. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
Фото: БЕЛТА
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В Бресте на предприятии «Санта Бремор» более чем в два раза зафиксировано превышение концентрации аммиака
На «Санта Бремор» в Бресте 2 июня сработала сигнализация контроля параметров окружающей среды в аммиачной компрессорной предприятия. Об этом сообщает МЧС. В ходе...
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