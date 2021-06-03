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В Бресте на предприятии «Санта Бремор» более чем в два раза зафиксировано превышение концентрации аммиака

03.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бресте на предприятии «Санта Бремор» более чем в два раза зафиксировано превышение концентрации аммиакаБресте на предприятии «Санта Бремор» более чем в два раза зафиксировано превышение концентрации аммиака" class="one-news__figure-img">

На «Санта Бремор» в Бресте 2 июня сработала сигнализация контроля параметров окружающей среды в аммиачной компрессорной предприятия. Об этом сообщает МЧС.

В ходе проверки специалисты обнаружили, что в компрессорном цехе превышена предельная доза концентрации аммиака. При норме в 20 мг/м.куб значение было 48 мг/м.куб.

За пределами цеха нарушений не выявлено. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Брест
 
 
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На «Санта Бремор» в Бресте 2 июня сработала сигнализация контроля параметров окружающей среды в аммиачной компрессорной предприятия. Об этом сообщает МЧС. В ходе...
 
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