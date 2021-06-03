Гороскоп на 4 июня: лёгкий день у Овнов, новое знакомство у Раков, утомительный день у Весов

Источник материала: ОНТ

Звёзды обещают Овнам лёгкий день. Настраивайтесь на результат и не бойтесь сложностей. Спорьте там, где это уместно.

Тельцам судьба подарит шанс изменить свою жизнь к лучшему. Отнестись к деловому предложению максимально серьёзно. Домашняя атмосфера подарит положительные эмоции.

У Близнецов в личных отношениях есть опасность недопонимания и ошибок. Постарайтесь найти время и способ объясниться с партнёром и разрешить насущные проблемы.

Раки настроены на новое знакомство. Встреча может стать для вас судьбоносной. Обсуждая планы с коллегами, проявите корректность.

Львам день может принести мелкие трудности и недоразумения. Вы с ними быстро справитесь, если включите интуицию.

Девы, не переоценивайте свои силы. Звёзды рекомендуют вам философски подойти к сложившейся ситуации. Будьте осторожными, занимаясь финансовыми вопросами.

Непростой и утомительный день у Весов. Привычная работа потребует больше времени, чем обычно. Вторая половина дня порадует вас приятными известиями.

Скорпионы, завершив важные дела, с энтузиазмом возьмутся за новые проекты. В личной жизни недопонимания и обиды могут перерасти в долгий конфликт.

День обещает быть ярким для Стрельцов. Звёзды подготовили для вас приятные впечатления. Смело планируйте отпуск на ближайшее время. Не исключено, что у вас появится новое хобби.

Козероги, обстоятельства потребуют от вас соблюдения правил. Ищите компромисс и реально оценивайте свои возможности. Попытайтесь реагировать на всё происходящее спокойно.

Переживания помешают Водолеям радоваться жизни. Из-за эмоций вы будете вынуждены в течение дня несколько раз менять свои планы и отвлекаться от важных дел.

У Рыб благоприятный день для любых встреч. Знакомства сыграют важную роль в вашей жизни, а смена обстановки вдохновит на отличные идеи.

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