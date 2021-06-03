Аналитик: Apple анонсирует чип M2 на 14- и 16-дюймовых MacBook Pro

Источник материала: Onliner

В понедельник, 7 июня, пройдет презентация Apple для разработчиков WWDC. Как ожидается, на ней в первую очередь покажут новые версии многочисленных операционных систем для часов, телевизоров, компьютеров и мобильных устройств Apple. Аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэниэл Айвс уверен, что будет кое-что еще.

Не в последнюю очередь там ждут анонс новых MacBook Pro на чипах Apple Silicon с диагоналями экрана в 14 и 16 дюймов. Первые ноутбуки на M1 показали прошлой осенью. Айвс считает, что новинки будут работать на более производительной модификации M1 или даже на второй версии чипа M2. Она пока не анонсирована.

Кроме этого, от новых «макбуков» ожидают большее разнообразие портов на корпусе. Прогнозируют появление HDMI и слота для SD-карт. К тому же в новинках исчезнет по большей части бесполезная сенсорная панель Touch Bar над клавиатурным блоком, а также будет переработано гнездо зарядки (намекают на магнитное) и в целом дизайн устройств.