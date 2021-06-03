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Белое такси летит в направлении аэропорта — это что-то в духе известного кинофильма (видео)
Источник материала: Onliner
Пассажир прыгает в такси: он очень торопится в аэропорт, на лбу испарина от волнения. Водитель в футболке загадочно улыбается. Поездка началась. Белое такси мчится по городским улицам к месту назначения. У нас есть видео, которое очень напомнило эту киношную историю.
Запись со своего регистратора прислал наш читатель. Ладно, дело было не в Марселе, а в Минске, на проспекте Независимости. И в главной роли не Peugeot 406, а Lada Granta. Думали, это небыстрая машинка?
— Таксист летел под сотку, если не больше. На переднем сиденье был пассажир, — рассказал корреспонденту Onliner очевидец.
Кино снимали 30 мая на проспекте Независимости, вблизи Национальной библиотеки. Такси, как и полагается, направлялось в направлении выезда из города, в сторону аэропорта. Похоже, даже погоня была.
— До этого у таксиста с другим водителем явно произошел конфликт или что-то еще. Geely Emgrand летел за Granta следом, — отметил автор видео.
И точно, эту машину можно заметить в крайней правой полосе — той, что для общественного транспорта, кстати.
— После эти двое встретились первыми на светофоре на пересечении проспекта Независимости и улицы Кирилла Туровского. Открыли окна, пообщались между собой, на каких тонах — не слышно было. На зеленый снова стартанули, но тут Geely был уже впереди, — добавил собеседник.
В общем, нет более азартного игрока, чем водитель, верно?
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