Источник материала: Onliner

Пассажир прыгает в такси: он очень торопится в аэропорт, на лбу испарина от волнения. Водитель в футболке загадочно улыбается. Поездка началась. Белое такси мчится по городским улицам к месту назначения. У нас есть видео, которое очень напомнило эту киношную историю.

Запись со своего регистратора прислал наш читатель. Ладно, дело было не в Марселе, а в Минске, на проспекте Независимости. И в главной роли не Peugeot 406, а Lada Granta. Думали, это небыстрая машинка?

— Таксист летел под сотку, если не больше. На переднем сиденье был пассажир, — рассказал корреспонденту Onliner очевидец.

Кино снимали 30 мая на проспекте Независимости, вблизи Национальной библиотеки. Такси, как и полагается, направлялось в направлении выезда из города, в сторону аэропорта. Похоже, даже погоня была.

— До этого у таксиста с другим водителем явно произошел конфликт или что-то еще. Geely Emgrand летел за Granta следом, — отметил автор видео.

И точно, эту машину можно заметить в крайней правой полосе — той, что для общественного транспорта, кстати.

— После эти двое встретились первыми на светофоре на пересечении проспекта Независимости и улицы Кирилла Туровского. Открыли окна, пообщались между собой, на каких тонах — не слышно было. На зеленый снова стартанули, но тут Geely был уже впереди, — добавил собеседник.

В общем, нет более азартного игрока, чем водитель, верно?

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