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Фан-сектор "Ислочи" заявил о приостановке деятельности

03.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фанатский сектор футбольного клуба "Ислочь" заявил, что приостанавливает свою деятельность.



"Isloch ULTRAS приостанавливает свою деятельность в связи с расколом коллектива и непониманием нас со стороны фанатского и болельщицкого движения Беларуси. Нам сейчас необходимо наладить ситуацию внутри и уйти на непродолжительный перерыв", — цитирует Tribuna.com заявление фан-клуба.

Раскол связан с бойкотом матчей. 3 марта фанаты "Ислочи" заявили, что будут бойкотировать матчи команды в сезоне. Однако через два с половиной месяца, 23 мая, они приняли решение, что прекращают бойкот. Это решение вызвало протесты как у фанатов других клубов, так и у части болельщиков "Ислочи".
 
 
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Фанатский сектор футбольного клуба "Ислочь" заявил, что приостанавливает свою деятельность.
 
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