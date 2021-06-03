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Фан-сектор "Ислочи" заявил о приостановке деятельности
Источник материала: Партизан
Фанатский сектор футбольного клуба "Ислочь" заявил, что приостанавливает свою деятельность.
"Isloch ULTRAS приостанавливает свою деятельность в связи с расколом коллектива и непониманием нас со стороны фанатского и болельщицкого движения Беларуси. Нам сейчас необходимо наладить ситуацию внутри и уйти на непродолжительный перерыв", —
Раскол связан с бойкотом матчей. 3 марта фанаты "Ислочи" заявили, что будут бойкотировать матчи команды в сезоне. Однако через два с половиной месяца, 23 мая, они приняли решение, что прекращают бойкот. Это решение вызвало протесты как у фанатов других клубов, так и у части болельщиков "Ислочи".
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Фанатский сектор футбольного клуба "Ислочь" заявил, что приостанавливает свою деятельность.
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