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МВД подтвердил массовые задержания в Жабинке. Виной – портрет Лукашенко на помойке

03.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел Беларуси только 2 июня подтвердило массовые задержания жителей Жабинки, о которых «Белсат» сообщал две последние недели.



Колонна в Жабинке. 27 сентября 2020 года. Фото прислали читатели belsat.eu

В МВД сообщили, что сотрудники ГУБОПиК задержали 12 протестующих в возрасте от 17 до 46 лет. Четверо из них признаны подозреваемыми по уголовному делу за публичное оскорбление Лукашенко и издевательство над красно-зеленым флагом. На остальных составили протоколы за участие в протестах, распространение экстремистской продукции и неповиновение милиции.

Задержанных проверяют на причастность к «порче фасадов зданий и сооружений, камер видеонаблюдения и поджогу торговых павильонов». У задержанных нашли символику, пневматическую винтовку, два газовых пистолета, электрошокер, ленту из гвоздей и проволоки, квадрокоптер, форму МЧС и МВД.

Массовые задержания и избиения

Как ранее сообщал «Белсат», утром 19 мая в Жабинке силовики пришли в дом семьи Лисичик. В 6:45 из дома в наручниках вывели 20-летнего Дмитрия Лисичика. Его поместили в ИВС Бреста. Ранее его уже неоднократно задерживали, подозревая в участии в протестах.

26 мая стало известно о настоящей облаве в Жабинке. Людей массово задерживали, а в их домах проводили обыски. Среди задержанных – Светлана Аксютик, Дмитрий Супрун, Александр Мясников и Александр Дорофеев. Был повторно задержан и Дмитрий Лисичик. По словам свидетелей, парня видели в здании ГУБОПиК сильно избитым. Сейчас он находится в ИВС Кобрина.

На следующий день в районе сахарного завода задержали по меньшей мере 12 человек, причем, по словам свидетелей, задержания осуществляли бойцы «Алмаза».

Причиной массовых репрессий в городе стало то, что в ночь с 17 на 18 мая на одной из помоек города появились надписи и портреты Лукашенко, после чего возбудили уголовное дело.
 
Теги: Брест
 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси только 2 июня подтвердило массовые задержания жителей Жабинки, о которых «Белсат» сообщал две последние недели.
 
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