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Литва заявила, что белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции

03.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Литве заявили, что белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции. И ссылаются на статистику: по сравнению с прошлым годом нелегальных мигрантов из Беларуси стало вдвое больше, сообщает Delfi.



Литовская сторона утверждает, что этому способствуют и белорусские пограничники. В частности, служба охраны госграницы Литвы распространила видео, на котором белорусские пограничники совершают какие-то манипуляции — якобы скрывают факт незаконного пересечения границы.

31 мая эта проблема обсуждалась в парламентском Комитете по национальной безопасности и обороне Литвы. Было заявлено, что в последнее время "белорусские пограничники не реагируют" на обращения литовских коллег. А если им предъявляют "весомые доказательства и аргументы в связи с нарушением границы, они не признают факт нарушения, постоянно требуют предъявить дополнительные доказательства". Литовцы утверждают, что дополнительные доказательства предоставляются, но белорусы всё равно отказываются признавать факт нарушения границы нелегальными мигрантами.



На заседании парламентского комитета просмотрели упомянутое видео. По версии литовцев, в том месте была задержана группа нелегальных мигрантов. Вскоре появились белорусские пограничники, которые убрали следы. Факт незаконного пересечения границы вновь не был признан.

В Вильнюсе утверждают, что с подобными проблемами столкнулась и Польша, а Латвия пока нет.
 
 
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В Литве заявили, что белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции. И ссылаются на статистику: по сравнению с прошлым годом нелегальных мигрантов...
 
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