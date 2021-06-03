ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не прошло и шесть лет: США возобновили санкции против Беларуси

03.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против Беларуси, ограничительные меры против девяти госпредприятий вступают в силу в четверг, сообщила администрация Белого дома.

Не прошло и шесть лет: США возобновили санкции против Беларуси
США начали поэтапно вводить санкции против нефтегазового сектора Беларуси с 2007 года. Однако спустя восемь лет, в 2015-м, выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из ограничительных списков. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Беларуси с Западом, в том числе ввиду роли Минска в урегулировании конфликта в Донбассе.

Однако после прошедших в августе 2020 года президентских выборов отношения Минска и Запада резко ухудшились.

В Вашингтоне отметили, что США вместе с Евросоюзом и другими партнерами сейчас разрабатывают еще один список адресных санкций против некоторых белорусских чиновников. Страны обвиняют Минск в нарушении прав человека, коррупции, фальсификации президентских выборов 2020 года, а также в задержании оппозиционера Романа Протасевича, который 23 мая 2021 года летел самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс, экстренно севшим в белорусской столице.

Все обвинения в свой адрес власти Беларуси отрицают.

После инцидента с самолетом лидеры ЕС приняли решение запретить полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" над Европой, а также рекомендовали европейским перевозчикам избегать полетов над Беларусью.

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что четвертый пакет персональных санкций по Беларуси практически готов и может быть утвержден 21 июня. В предыдущие санкционные списки попали представители белорусских властей, в том числе президент страны Александр Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против Беларуси, ограничительные меры против девяти госпредприятий вступают в силу в четверг, сообщила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Энтомологи бьют тревогу: хвойный клоп появился в Беловежской пуще
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by