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МВД выдаст оружие: кому и сколько?

03.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МВД установило нормы обеспечения оружием и боеприпасами, которые будет выдавать работникам предприятий с особыми уставными задачами, говорится на Национальном правовом интернет-портале.




Например, главные лесничие, директора лесоохотничьих хозяйств, егеря и старшие егеря получат по одному оружию с нарезным стволом и одному - с гладкоствольным. Минимальное количество патронов при этом для нарезной винтовки составит 50, для "гладкостволки" - 80.

Стрелкам БФСО "Динамо" выдадут 20 охотничьих винтовок с нарезным стволом, 10 гладкоствольных винтовок и 20 пистолетов ИЖ-71 и МР-71 калибра 9х17. Белорусское общество охотников и рыболовов также получит винтовки: республиканское объединение, а также областные и районные структуры получат по 10 единиц оружия.

Частное охранное предприятие "ГардСервис" претендует на револьверы. Их по одной единице получат начальник отдела управления и реагирования, инспектор, начальник отряда и его заместитель, командир отделения, стрелок, контролер на КПП, проводник служебных собак, дежурный пульта управления, а также весь инструкторский состав. Некоторым сотрудникам выдадут вдобавок охотничьи ружья, сигнальные пистолеты, слезоточивый газ и шокеры.

По пистолеты или револьверу получат инкассаторы - старший инкассатор, инкассатор, водитель, инкассатор или водитель, охраняющий кассира обменного пункта. Автомат, как и раньше, будут выдавать на одну инкассаторскую бригаду.

Огнестрельное боевое оружие получат и почтовые операторы. Пистолет или револьвер смогут иметь при себе сотрудники "Белпочты" - начальники узлов связи, начальники участка, начальники отделений связи, начальники главной кассы, операторы связи (они получат еще и автомат), почтальоны, водители. Доступ к оружию получат и работники госпредприятия "Специальная связь" - фельдъегеря по специальным поручениям и другие.
 
 
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МВД установило нормы обеспечения оружием и боеприпасами, которые будет выдавать работникам предприятий с особыми уставными задачами, говорится на Национальном...
 
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