Король ужасов Стивен Кинг назвал самый страшный фильм, который он видел

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский писатель и "король хоррора" Стивен Кинг назвал самый жуткий фильм, который он когда-либо видел и удивил всех фанатов ужастиков.

Кинг прославился на весь мир как автор остросюжетных произведений, которые легли в основу легендарных фильмов ужасов. Казалось бы, что писателя, который много лет выдумывает чужие страхи, ничем нельзя удивить, а тем более напугать. Но создателям одного фильма это все же удалось.

Автор нашумевших книг "Сияние" и "Оно" до колик испугался, когда посмотрел фильм "Ведьма из Блэр. Курсовая с того света", выпущенный в далеком 1999 году.

"Я был под обезболивающими, когда посмотрел этот фильм. Мой сын принес видеокассету и сказал, что мне стоит увидеть это. На середине я просто не вытерпел и завопил: "Выключи это! Это очень страшно!" - вспомнил писатель в новом интервью.

Стоит напомнить сюжет знаменитой картины, вошедшей в Книгу рекордов Гиннеса: это история о группе студентов, которые отправились исследовать старинное поселение Беркитсвиль, чтобы снять документальную ленту о легенде про ведьму из Блэр.

Несмотря на скромный бюджет картины в 60 тысяч долларов, сборы фильма составили более 248 миллионов долларов.

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