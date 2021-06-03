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Король ужасов Стивен Кинг назвал самый страшный фильм, который он видел
03.06.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американский писатель и "король хоррора" Стивен Кинг назвал самый жуткий фильм, который он когда-либо видел и удивил всех фанатов ужастиков.
Кинг прославился на весь мир как автор остросюжетных произведений, которые легли в основу легендарных фильмов ужасов. Казалось бы, что писателя, который много лет выдумывает чужие страхи, ничем нельзя удивить, а тем более напугать. Но создателям одного фильма это все же удалось.
Автор нашумевших книг "Сияние" и "Оно" до колик испугался, когда посмотрел фильм "Ведьма из Блэр. Курсовая с того света", выпущенный в далеком 1999 году.
"Я был под обезболивающими, когда посмотрел этот фильм. Мой сын принес видеокассету и сказал, что мне стоит увидеть это. На середине я просто не вытерпел и завопил: "Выключи это! Это очень страшно!" - вспомнил писатель в новом интервью.
Стоит напомнить сюжет знаменитой картины, вошедшей в Книгу рекордов Гиннеса: это история о группе студентов, которые отправились исследовать старинное поселение Беркитсвиль, чтобы снять документальную ленту о легенде про ведьму из Блэр.
Несмотря на скромный бюджет картины в 60 тысяч долларов, сборы фильма составили более 248 миллионов долларов.
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Известный ужастик 1999-го года снят не по произведению самого писателя, что очень удивило преданных поклонников Кинга.
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