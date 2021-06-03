ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Король ужасов Стивен Кинг назвал самый страшный фильм, который он видел

03.06.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский писатель и "король хоррора" Стивен Кинг назвал самый жуткий фильм, который он когда-либо видел и удивил всех фанатов ужастиков.

Кинг прославился на весь мир как автор остросюжетных произведений, которые легли в основу легендарных фильмов ужасов. Казалось бы, что писателя, который много лет выдумывает чужие страхи, ничем нельзя удивить, а тем более напугать. Но создателям одного фильма это все же удалось.

Автор нашумевших книг "Сияние" и "Оно" до колик испугался, когда посмотрел фильм "Ведьма из Блэр. Курсовая с того света", выпущенный в далеком 1999 году.

"Я был под обезболивающими, когда посмотрел этот фильм. Мой сын принес видеокассету и сказал, что мне стоит увидеть это. На середине я просто не вытерпел и завопил: "Выключи это! Это очень страшно!" - вспомнил писатель в новом интервью.

Стоит напомнить сюжет знаменитой картины, вошедшей в Книгу рекордов Гиннеса: это история о группе студентов, которые отправились исследовать старинное поселение Беркитсвиль, чтобы снять документальную ленту о легенде про ведьму из Блэр.

Несмотря на скромный бюджет картины в 60 тысяч долларов, сборы фильма составили более 248 миллионов долларов.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный ужастик 1999-го года снят не по произведению самого писателя, что очень удивило преданных поклонников Кинга.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жанчыну абвінавацілі ў «паклёпе» на генпракурора Андрэя Шведа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by