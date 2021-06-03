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На Окрестина не берут лекарства для Анатолия Лебедько. Его состояние ухудшилось
03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Про это сообщают те, кто сидел с ним в одной камере.
Фото Наша Нiва
Об ухудшении здоровья политика рассказал нынешний лидер ОГП Николай Козлов.
— Есть сведения, что он, как и все политзаключенные, политически административно арестованные, находится в переполненной камере, где в четырехместной камере содержится 16 человек. Знаю, что у его жены не взяли лекарства, сказали, что все есть, хотя вопросы с медпомощью там остаются. Я удивляюсь, почему там не умирают люди. С тем качеством медицинской помощи, которую могут оказать на Окрестина, не должно удивлять, если у человека случился сердечный приступ и он умер, — отметил в интервью
По словам лидера партии, который сам недавно отбыл наказание на Окрестина, администрация создает такие бесчеловечные условия, которые можно сравнить с пытками.
— Это серьезные, тяжкие преступления, за которые рано или поздно нам придется ответить, — уверен лидер Объединенной гражданской партии.
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Про это сообщают те, кто сидел с ним в одной камере.
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