Наталья Коляда: «Пакет санкций должен включать все «кошельки», в том числе российские, а также пропагандистов»

Источник материала: Салiдарнасць

Общественный деятель озвучила условия, которые вынудят белорусские власти сесть за стол переговоров.





Стратегический директор Сreative Politics Hub Наталья Коляда сообщила, что новый санкционный список Евросоюза может включать не только белорусов, но и россиян.

— Мы настаиваем на том, что этот пакет должен в себя включать все «кошельки», в том числе российские «кошельки», российских пропагандистов, — заявила Коляда в эфире «Маланка Медиа» . — Мы должны понимать, что сейчас ситуация должна рассматриваться в контексте не одной Беларуси, а геополитического узла. И давление должно проводиться в этих двух направлениях.

Потому что стабильность в Европе может сохраниться только тогда, когда сначала в Беларуси произойдут демократические изменения, и, мы надеемся, что точно так же это приведет к изменениям в России.

Директор Сreative Politics Hub объяснила механизм работы санкций, который может привести к результату.

— Нам нужны сильные финансовые санкции, которые должны быть системными, систематическими и стратегическими. Не может вноситься имя одного «кошелька», потому что все они работают как мафиозная субстанция. Если одного внесли, то деньги сразу же уйдут в другое направление.

Мы подали все схему, как эти «кошельки» работают, и удар нужно наносить ковровыми финансовыми экономическими бомбардировками.

В августе-сентябре-октябре международное сообщество упустило возможность произвести быстрые изменения, и, я думаю, что сейчас единственное, что может остановить Александра Лукашенко и все его окружение, очень простая и быстрая схема — это политическая смерть Александра Лукашенко от тысячи мелких стратегически выстроенных политических порезов. Это финансовые санкции, экономические санкции, это международный уголовный суд, который должен выдать ордер на арест. Это также поддержка Литвы, Латвии, Польши судебными исками всех кейсов относительно Римского статута.

Вот этот план из тысячи маленьких порезов, которые должны быть приведены в действие в одно время, тогда это сработает, — уверена Наталья Коляда.

Она отметила, что новые санкции США также будут отличаться от прошлого кейса.

— США сейчас вводят санкции, согласно нового исполнительного приказа (New executive order). Документ, который был принят в 2006 году, оказался не достаточным, чтобы ввести туда основные большие сегменты кошельков Лукашенко и финансовые, — уточнила директор Сreative Politics Hub.

При этом она не исключает того, что белорусские власти снова прибегнут к «торгу» политзаключенными, однако подчеркивает, что в этот раз на кону стоят совершенно другие условия.

— К сожалению, надо признать, что белорусские политзаключенные всегда были основным предметом торга, они всегда были основной статьей бюджета Лукашенко, когда он мог получать кредиты от банков за то, что выпускал политзаключенных.

И сейчас они могут стать предметом торга. Но в этот раз ставки изменились, и переговоры должны идти только о выпуске всех политзаключенных, начале расследования всех дел, в том числе по поводу смерти Витольда Ашурка , потому что лично я считаю, это было убийство, такое же, как убийство Сергея Магнитского.

Но основная цель сейчас — это сесть за стол переговоров и начать серьезный процесс передачи власти, — заключила Наталья Коляда.