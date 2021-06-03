Главу могилевского райпо будут судить за взятки

В Могилеве председатель правления местного райпо получил 6,5 тысяч рублей взятки от представителей одного из предприятий, сообщает пресс-служба СК.





По информации областного УСК, мужчина договорился с помощником руководителя одного из предприятий о поставке в адрес Могилевского райпо мясо-молочной продукции. За благоприятное решение данного вопроса обвиняемый потребовал передать ему в качестве взятки 5% от суммы совершаемой сделки. С мая прошлого года по февраль 2021-го он получил от указанных лиц более 6,5 тысяч рублей.

Председатель правления Могилевского райпо не признал свою вину. Директор организации и его помощница вину признали полностью.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.