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Главу могилевского райпо будут судить за взятки
Источник материала: Навiны
В Могилеве председатель правления местного райпо получил 6,5 тысяч рублей взятки от представителей одного из предприятий, сообщает пресс-служба СК.
По информации областного УСК, мужчина договорился с помощником руководителя одного из предприятий о поставке в адрес Могилевского райпо мясо-молочной продукции. За благоприятное решение данного вопроса обвиняемый потребовал передать ему в качестве взятки 5% от суммы совершаемой сделки. С мая прошлого года по февраль 2021-го он получил от указанных лиц более 6,5 тысяч рублей.
Председатель правления Могилевского райпо не признал свою вину. Директор организации и его помощница вину признали полностью.
Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.
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В Могилеве председатель правления местного райпо получил 6,5 тысяч рублей взятки от представителей одного из предприятий, сообщает пресс-служба СК.
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