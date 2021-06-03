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В Минске создали Военно-медицинский институт

03.06.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Военно-медицинский институт создан на базе военно-медицинского факультета Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), сообщает пресс-служба Минобороны.

В Минске создали Военно-медицинский институт
Фото: БГМУ

В ВМИ будет проходить подготовка кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных сил Беларуси и других воинских формирований по специальности «лечебное дело», специализации «военно-медицинское дело», студентов БГМУ по программе офицеров медицинской службы запаса.

В институте, который начнет работать 7 июня, также будет налажена переподготовка и повышение квалификации врачебного состава вооруженных сил, а также подготовка, специализация и повышение квалификации специалистов медицинского профиля для заинтересованных ведомств. Кроме того, здесь сможет повышать квалификацию профессорско-преподавательский состав медицинских вузов по военно-медицинской и иной тематике.

 
 
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Военно-медицинский институт создан на базе военно-медицинского факультета Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), сообщает пресс-служба...
 
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