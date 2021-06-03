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Черная метка для БТ от ЕВС. Чего лишатся главный канал страны и его зрители

03.06.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Если Белтелерадиокомпания не сможет объяснить появление в эфире своего канала кадров оперативной съемки с людьми, подвергнутыми пыткам, то будет исключена из Европейского вещательного союза.

Эксперты для Naviny.by рассказали о возможных последствиях для белорусского телевидения и его зрителей.

Черная метка для БТ от ЕВС. Чего лишатся главный канал страны и его зрители
Фото facebook.com/Belteleradiocompany

После 10 июня 2021 года должно быть принято решение о членстве Белтелерадиокомпании (БТРК) в Европейском вещательном союзе (ЕВС).

Белтелерадиокомпания стала членом ЕВС в 1993 году, что дало ей эксклюзивное право на трансляцию песенных конкурсов «Евровидение», доступ к обмену видеоматериалами с другими участниками ЕВС, право трансляции культурных и спортивных мероприятий, возможности для повышения квалификации сотрудников.

 

Хроника скандала

С 28 мая 2021 года членство в ЕВС заморожено решением его исполнительного комитета из-за обвинения БТРК в нарушении стандартов журналистской этики и кодекса ЕВС. Иначе говоря, БТРК обвиняется в политической пропаганде, пропаганде пыток и репрессиях журналистов по политическим мотивам.

Из заявления ЕВС

«ЕВС внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК отстаивать наши основные ценности — свободу выражения мнения и независимость. После спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов БТРК, протестовавших против государственного вмешательства. За последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, видимо полученного под принуждением (видео с Романом Протасевичем. — ред). Мы отслеживали и другие передачи по этому вопросу, которые также вызвали у нас серьезное беспокойство», указано в сообщении.

Впервые за 27 лет членства БТРК рискует вылететь из международного объединения национальных вещателей, причем со скандалом. На ответ у Белтелерадиокомпании есть 14 дней.

Ранее пресс-служба белорусского вещателя сообщила, что в холдинге готовы ответить на любые вопросы Европейского вещательного союза, «если ему и вправду интересны наши ответы».

«Разумеется, нет никаких оснований для того, чтобы предъявлять нам обвинения. В отношении нас применяется довольно специфический подход к трактованию понятий “свобода слова” и “невмешательство в редакционную политику”», — сообщила пресс-служба.

На карандаш к европейским коллегам БТ попало в феврале 2021 года, когда офис Светланы Тихановской, НАУ, КС и Белорусский фонд культурной солидарности обратились в ЕВС с просьбой исключить Белтелерадиокомпанию из числа участников и трансляторов «Евровидения-2021» как “адвоката” режима Лукашенко, а не представителя белорусского народа.

Спустя неполных два месяца кампании по формированию общественного мнения вокруг участия Беларуси в «Евровидении-2021», локомотивом которой был Белорусский фонд культурной солидарности, ЕВС отстранил Беларусь от участия в «Евровидении». Хотя изначальная позиция ЕВС насчет исключения Беларуси была «конкурс вне политики».

 

«Кукловоды» из Вильни

Сейчас на кону — полное исключение БТРК из членов ЕВС. За этим стоят эмигрировавшие белорусы из упомянутого выше БФКС, белорусские диаспоры в Европе и многие другие единомышленники и лоббисты.

Исполнительный директор БФКС Александр Чаховский в разговоре с Naviny.by с иронией описывает роль фонда как кукловодов. С одной стороны, БФКС информировал ЕВС о репрессиях и пропаганде на БТРК, с другой стороны, партнерами велась лоббистская работа в европейских институтах.

«Ситуация с TUT.by — это был предконтрольный выстрел, а контрольным стал террористический угон самолета и охота на журналиста Романа Протасевича, трансляция материалов, где Роман делает признание, очевидно, в результате пыток. Это перевесило окончательно. Отметим, что, в соответствии с международным правом, если ты транслируешь видео с пытками, то ты имеешь к ним отношение.

Мы использовали исключительно легальные инструменты в отношении тех, кто наплевательски относится к закону и гражданам Беларуси. Да, это была кампания давления с условно деструктивной повесткой, но мы всё делали в рамках права», — сказал Александр Чаховский.

 

Кто даст рекламу в «Лебединое озеро»?

Потери от исключения из ЕВС Белтелерадиокомпания может испытать по четырем направлениям. О них для Naviny.by рассказал медиа-эксперт Павлюк Быковский.

 

1. Международный имидж режима

«Репутационные потери уже произошли. Уже не важно, дождутся ли в ЕВС письма с объяснениями от БТРК о том, что значили эти интервью и почему этот контент показывали. Уже то, что члены ЕВС приняли этот вопрос к рассмотрению, значит, что большинство телекомпаний союза не хотят иметь дело с БТРК. Для них это невозможная ситуация», — сказал Быковский .

Александр Чаховский описывает основной эффект от исключения БТРК как «колоссальный имиджевый урон, отмыться от этого будет очень сложно».

 

2. Имидж БТ внутри страны

По мнению экспертов, ситуация с исключением БТРК мало изменит репутацию режима и орудия его пропаганды в глазах белорусского общества.

Как говорит Павлюк Быковский, внутри Беларуси можно рисовать разные реальности. ГосСМИ освещали инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair таким образом, чтобы это не расходилось с официальной версией, независимые СМИ, напротив, искали и находили в этой версии явные нестыковки и противоречия.

В ситуации с потенциальным исключением БТРК из ЕВС для властей наиболее выгодно этот инцидент вообще замолчать. Конечно, кто-то из пропагандистов может сказать, что, мол, «мы теперь не будем платить взносы [за членство в ЕВС, около 100 тысяч евро ежегодно — примечание редакции], и это замечательно», но основная масса госСМИ просто не обращать на это внимание.

«Было труднее не обращать внимание на исключение белорусской группы из Евровидения, а то, что мы не участвуем в какой-то международной организации, можно не рассказывать: широкой аудитории будет ни холодно, ни жарко», — сказал медиаэксперт.

 

3. Зритель без зрелищ?

Сильнее всего исключение может отразиться на потребителях спортивного телеконтента. С исключением из ЕВС БТРК утрачивает возможность вести многие спортивные трансляции, в том числе Кубок мира по биатлону, турниры по легкой атлетике, велоспорту, гимнастике и плаванию.

В списке спортивных мероприятий, правом на трансляцию которых обладает ЕВС, насчитывается 44 позиции.

«Сложно оценить, что будут показывать в эфире вместо спортивного контента ЕВС. Были случаи, что показывали и пиратский контент, когда БТРК руководил господин Рыбаков, — напомнил Быковский. Вместо бесплатного контента ЕВС, возможно, будут покупать продукцию APTN или покупать или обмениваться контентом с другими странами без посредничества ЕВС, что они в общем-то делали и раньше, потому что бесплатный контент не может обеспечить весь эфир».

 

4. Утечка рекламных бюджетов

Представители рекламных кругов говорят, что сейчас рекламодатели хотят плыть в разных с пропагандистами лодках. Тенденция такова, что крупные международные бренды просят ставить свою рекламу в максимально нейтральном телеконтенте, то есть по возможности не примыкать к новостным программам.

Это означает будущее перетекание рекламных бюджетов на каналы с нейтральной или узкой тематикой. Например, спортивный телеканал «Беларусь 5». Но ввиду угрозы обеднения спортивного контента из-за закрытия доступа к спортивным трансляциям ЕВС, здесь может появиться некоторая напряженность.

«Поведение рекламодателей будет зависеть от менеджерского решения руководителей канала»,говорит Павлюк Быковский:

«На Беларусь 5 была хорошая смотрибельность и хорошая реклама. Поскольку основные бюджеты на рекламу определяются на год и в основном в октябре, то, на мой взгляд, так быстро ситуация с рекламными бюджетам у канала не поменятся. Что-то по инерции точно сохранится, даже если вместо спорта будут показывать Лебединое озеро, а что-то будет отозвано. Нужно смотреть на реальные факты, прогнозировать здесь сложно».

 

 

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Главному рупору белорусской пропаганды европейцы сказали «ай-ай-ай». Кого и на сколько это ослабит?
 
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