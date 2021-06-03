Жодинский чат в Telegram признали экстремистским

Источник материала: Onliner

Еще один чат из Telegram признан в Беларуси экстремистским. Как сообщает генпрокуратура страны, в список экстремистcких будет внесена информационная продукция чата «Жодино Для Жизни Чат».

«Прокуратура г. Жодино в рамках надзора за соблюдением законодательства установила, что с 8 октября 2020 года владельцы, администраторы и пользователи информационного телеграм-канала «Жодино Для Жизни Чат» неоднократно размещали на нем экстремистские материалы», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Прокурор отправил в суд заявление о признании чата экстремистским, суд его удовлетворил в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятого решения. Копию отправили в Мининформ, который и займется включением чата в республиканский список экстремистских материалов.