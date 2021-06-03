В России за пропаганду наркотиков судят Моргенштерна. Он приехал на «Макларене» и «скорбит по адекватности»

Источник материала: Onliner

Исполнителя обвиняют в пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ), он вину отрицает, а защита утверждает, что артист не должен нести ответственность. По мнению его адвоката Сергея Жорина, отвечать вообще должен не певец, а те, кто опубликовал клипы на YouTube. Однако компания Google отказалась сообщить следствию, кто это сделал, сообщает БФМ.РУ.

Сегодня рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) в сопровождении супруги и охранников приехал в Зюзинский суд Москвы на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков в его клипах. По мнению Алишера, запреты глупы, потому что все запрещенное, наоборот, становится популярным. Он посоветовал государству игнорировать его, так как с помощью подобных судов и новостей по федеральным каналам имя рэпера становится только известнее.

Часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Первоначально дело возбудили в отношении Моргенштерна как физлица, позже выяснили, что он индивидуальный предприниматель, а также учредитель ряда компаний. Кем его сочтет суд, станет известно в финале процесса.