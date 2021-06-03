Водитель BMW вышел из машины, а двери заблокировались. Как так?

Источник материала: Onliner

Водитель BMW 3-Series в Ист-Хэмптон (Нью-Йорк, США) попал в очень неприятную ситуацию. По какой-то причине он решил заехать на пляж, но седан застрял в песке. И это еще не самое худшее, что случилось с парнем в тот день.

А теперь небольшая задачка. Как можно заблокировать двери в заведенном BMW, находясь при этом за пределами салона авто? Американец нашел решение. Он включил заднюю передачу в АКП и вышел наружу (наверно, решил оценить обстановку). Машина, соответственно, стала сдавать назад, фактически закапывая себя в песок. «Подумав», что находится в движении, автомобиль заблокировал двери. Судя по тому, что молодой человек пытался кому-то позвонить с часов, он еще и оставил телефон в машине.

Кстати, обратите внимание, что застряла полноприводная версия седана. Это подтверждает, что даже четыре ведущих колеса не гарантируют вам беспрепятственный проезд по тому же песку.