ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель BMW вышел из машины, а двери заблокировались. Как так?

03.06.2021 10:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Водитель BMW 3-Series в Ист-Хэмптон (Нью-Йорк, США) попал в очень неприятную ситуацию. По какой-то причине он решил заехать на пляж, но седан застрял в песке. И это еще не самое худшее, что случилось с парнем в тот день. 

А теперь небольшая задачка. Как можно заблокировать двери в заведенном BMW, находясь при этом за пределами салона авто? Американец нашел решение. Он включил заднюю передачу в АКП и вышел наружу (наверно, решил оценить обстановку). Машина, соответственно, стала сдавать назад, фактически закапывая себя в песок. «Подумав», что находится в движении, автомобиль заблокировал двери. Судя по тому, что молодой человек пытался кому-то позвонить с часов, он еще и оставил телефон в машине.

Кстати, обратите внимание, что застряла полноприводная версия седана. Это подтверждает, что даже четыре ведущих колеса не гарантируют вам беспрепятственный проезд по тому же песку.

BMW 5 серия V (E60/E61) Рестайлинг, 2008 г.в., 408 184 км
черный, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
30 206 р.
11 900$ / 9760€
BMW 4 серия I (F36) Gran Coupe Рестайлинг 430i M Package, 2017 г.в., 57 000 км
черный, лифтбэк, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
69 803 р.
27 500$ / 22 554€
BMW 5 серия VII (G30/G31), 2017 г.в., 186 000 км
синий, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
104 984 р.
41 360$ / 33 921€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель BMW 3-Series в Ист-Хэмптон (Нью-Йорк, США) попал в очень неприятную ситуацию. По какой-то причине он решил заехать на пляж, но седан застрял в песке. И это еще не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более полутора тысяч грузовиков стоят на выезде из Беларуси в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by