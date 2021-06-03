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На торгах 3 июня стоимость доллара и евро начала снижаться
Источник материала: Onliner
Вчера торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста доллара и евро, российский рубль сдал позиции. Сегодня все идет с точностью до наоборот.
На старте торгов американская валюта потеряла 0,01 копейки. Ее покупают и продают по 2,5382.
Евро снизился на 0,17 копейки. Он стоит 3,0933.
И только сотня российских рублей на старте торгов прибавила 0,82 копейки. Сейчас она торгуется по 3,4629.
Напомним, в
Что будет с курсом доллара и биткоина и введут ли валютные ограничения? Читайте наш (не)серьезный
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