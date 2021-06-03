На торгах 3 июня стоимость доллара и евро начала снижаться

Источник материала: Onliner

Вчера торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста доллара и евро, российский рубль сдал позиции. Сегодня все идет с точностью до наоборот.

На старте торгов американская валюта потеряла 0,01 копейки. Ее покупают и продают по 2,5382.

Евро снизился на 0,17 копейки. Он стоит 3,0933.

И только сотня российских рублей на старте торгов прибавила 0,82 копейки. Сейчас она торгуется по 3,4629.

Напомним, в среду все три валюты пошли в рост. Американская валюта прибавила 0,71 копейки. Ее покупали и продавали по 2,5383. Евро стал дороже на 0,06 копейки (3,0950 рубля). Сотня российских рублей к концу торгов прибавила 0,29 копейки и достигла 3,4547.

Что будет с курсом доллара и биткоина и введут ли валютные ограничения? Читайте наш (не)серьезный прогноз .