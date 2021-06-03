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Выставлен на продажу «дом Дарта Вейдера». Дорогое удовольствие

03.06.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В американском Хьюстоне продается особняк, прозванный соседями «домом Дарта Вейдера». С определенных ракурсов он, по их мнению, напоминает космический корабль известного персонажа вселенной «Звездных войн». Интерьеры также футуристичны.

Здание в богатом пригороде Хьюстона построено еще в 1992 году и сейчас выставлено на продажу за $4,3 миллиона. Уличный фасад прорезан лишь узкой лентой окон и выполнен из природного камня, бетона и металла, окрашенных в темно-серые оттенки. Противоположный фасад, наоборот, практически полностью представляет собой панорамное остекление, раскрывающее внутреннее пространство во двор.

Выставлен на продажу «дом Дарта Вейдера». Дорогое удовольствие
Выставлен на продажу «дом Дарта Вейдера». Дорогое удовольствие
Выставлен на продажу «дом Дарта Вейдера». Дорогое удовольствие

Интерьер также максимально контрастирует с внешним видом, хотя сохраняет футуристический образ здания. Двухэтажная гостиная с двумя лестницами имеет неоновую подсветку, напоминающую световые мечи из вселенной «Звездных войн». Кроме нее в особняке имеются четыре спальни, пять ванных комнат, кухня со столовой, рабочий кабинет и гараж на 4 автомобиля.

Выставлен на продажу «дом Дарта Вейдера». Дорогое удовольствие
Выставлен на продажу «дом Дарта Вейдера». Дорогое удовольствие
Выставлен на продажу «дом Дарта Вейдера». Дорогое удовольствие

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В американском Хьюстоне продается особняк, прозванный соседями «домом Дарта Вейдера». С определенных ракурсов он, по их мнению, напоминает космический корабль...
 
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