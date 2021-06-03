Выставлен на продажу «дом Дарта Вейдера». Дорогое удовольствие

Источник материала: Onliner

В американском Хьюстоне продается особняк, прозванный соседями «домом Дарта Вейдера». С определенных ракурсов он, по их мнению, напоминает космический корабль известного персонажа вселенной «Звездных войн». Интерьеры также футуристичны.

Здание в богатом пригороде Хьюстона построено еще в 1992 году и сейчас выставлено на продажу за $4,3 миллиона. Уличный фасад прорезан лишь узкой лентой окон и выполнен из природного камня, бетона и металла, окрашенных в темно-серые оттенки. Противоположный фасад, наоборот, практически полностью представляет собой панорамное остекление, раскрывающее внутреннее пространство во двор.













Интерьер также максимально контрастирует с внешним видом, хотя сохраняет футуристический образ здания. Двухэтажная гостиная с двумя лестницами имеет неоновую подсветку, напоминающую световые мечи из вселенной «Звездных войн». Кроме нее в особняке имеются четыре спальни, пять ванных комнат, кухня со столовой, рабочий кабинет и гараж на 4 автомобиля.











