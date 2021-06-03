Без «двойной ответственности» и некоторых штрафов — узнайте о новых правилах на белорусской таможне

Источник материала: ProBusiness

Каждый год в белорусском законодательстве происходят изменения, решая одни правовые вопросы и оставляя другие без ответа. С 1 марта начал действовать новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Изменения в том числе касаются таможенного регулирования. Спросили у кандидата юридических наук, партнера адвокатского бюро «Брагинец и партнёры» Владимира Ангельского , какие именно изменения он оценивает как положительные для бизнеса и почему.

Владимир Ангельский

Адвокат, партнер адвокатского бюро «Брагинец и партнёры»

— В новом КоАП сократилось общее количество административных таможенных правонарушений, исключена административная ответственность физических лиц. Например, для водителей перевозчиков установлены ограничения в определении минимального штрафа за недекларирование и предоставление недостоверных сведений о товаре.

Но обо всем по порядку.

1. Сократилось количество административных таможенных правонарушений. Часть деяний, которые ранее считались административными правонарушениями, декриминализировали. Некоторые статьи отпали из-за неактуальности.

Например, раньше перевозчика могли привлечь к административной ответственности за непринятие мер в случае аварии, действия непреодолимой силы или при иных обстоятельствах, препятствующих перевозке товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита (ст. 14.11 КоАП). По старому кодексу, если вы не сообщили о вашей проблеме в пути, состоянии товара и его местонахождении в ближайший таможенный орган, а также не обеспечили транспортировку партии в обозначенное место, вас ждал штраф.

На практике сами перевозчики были максимально заинтересованы в том, чтобы поставить таможню в известность, например, о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, чтобы зафиксировать факт уничтожения перевозимых товаров, так как в этом случае они освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита (ст. 153 ТК ЕАЭС).

Конечно, любая декриминализация — это положительный момент для бизнеса.

Задачей КоАП является не только защита бизнеса, но также защита законных интересов отдельного человека, общества, государства.

Поэтому здесь должен быть сбалансированный подход.

2. Исчезла «двойная ответственность». В новом КоАП появилось примечание 2 к главе 14, которое исключает одновременно привлечение к административной ответственности и юридическое лицо (индивидуального предпринимателя), и его сотрудника за одно и то же правонарушение.



Фото: rtlogistic.by

Например, ранее за недекларирование товаров в процедуре таможенного транзита (ч. 1 ст. 14.5 КоАП) к административной ответственности привлекали не только перевозчика (как юридическое лицо), но и его работника — водителя.

Я оцениваю это как положительное изменение для бизнеса. Поскольку перестал быть актуальным дискуссионный вопрос «двойной ответственности» за одно и то же правонарушение.

Также водители перевозчиков теперь не будут привлекаться к административной ответственности. Это важно, так как большое количество «административок» у водителей-иностранцев может привести к ограничению или запрету им во въезде в Беларусь, что в конечном итоге может стать причиной потери работы.

3. Исключили административную ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ряде случаев.

Например, в предыдущей редакции кодекса за покидание пункта ввоза или вывоза до начала либо завершения таможенных операций в отношении товаров, подлежащих декларированию, могли нести ответственность ИП, физические и юридические лица (ст. 14.3 КоАП).

В новом КоАП субъекты такого правонарушения — только физические лица, в том числе работники компаний (ст. 15.3 КоАП).

Я также оцениваю это изменение как положительное. Ведь всегда важно на практике правильно определить того, кто виноват.

То есть субъекта административной ответственности: это юридическое лицо или это работник юридического лица. В данном конкретном случае законодатель решил за правоприменителя, что за такие нарушения ответственность должны нести только физические лица.

4. Уточнили, в каких случаях перевозчику не придется платить штраф, если произошла утрата товаров. Ранее в ч. 2 ст. 14.2 КоАП шла речь об утрате товаров, находящихся под таможенным контролем, однако способ утраты не конкретизировался.

Само понятие «утрата товаров» — отсутствие товаров в наличии вследствие их уничтожения, хищения, неправомерного распоряжения ими, а также в результате естественной убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения — закреплено в законе « О таможенном регулировании в Республике Беларусь ». Из указанного следует, что утрата может быть совершена несколькими способами.

В новом КоАП законодатель четко закрепил, что перевозчик не привлекается к административной ответственности только в том случае, если партия товара утрачена именно вследствие уничтожения.

Например, перевозчик перемещал яблоки, транспортное средство попало в ДТП, от удара перевернулось, яблоки высыпались и побились. Конечно, учитывая сроки годности такого товара, яблоки подлежат уничтожению. При таких обстоятельствах перевозчик не должен платить таможенные платежи. Иная ситуация, если в ходе перевозки какая-то часть партии товара была похищена.

Я вижу в этом пользу, так как у предпринимателей станет меньше спорных ситуаций.

И в определенных случаях не потребуется дополнительно представлять доказательства уничтожения товара.



Фото: tut.by

5. Не задекларировал товар — не значит, что совершил правонарушение и получишь штраф. Согласно ч. 1 ст. 15.5 нового кодекса недекларирование товаров признается административным правонарушением, если послужило или могло послужить основанием для освобождения от уплаты платежей (или занижения их размера), взимаемых таможенными органами, и (или) нарушило белорусское законодательство или международно-правовые акты Евразийского экономического союза.



Я также оцениваю эти изменения как положительные для бизнеса.

В целом это должно привести к большей свободе импортеров и перевозчиков, так как не каждое несоответствие товаров, фактически перевозимых и указанных в документах, будет караться штрафом.

Например, по документам перевозчик перемещает партию платьев в количестве 5000 штук и 5000 джинсов. Указывает об этом в транзитной декларации. Вместе с тем срабатывает система управления рисками, и сотрудник таможни принимает решение о проведении досмотра.

В итоге оказывается, что в транспортном средстве находится 3000 платьев и 7000 джинсов.

Далее производится 2 расчета таможенных платежей, подлежащих уплате:

Расчет № 1: Сумма товаров, указанных в документах (5000 платьев и 5000 джинсов)

Расчет № 2: Фактическая сумма ввозимых товаров (3000 платьев и 7000 джинсов).

Полученные значения сравниваются. Если расчет № 2 не превышает сумму расчета № 1, то оснований для возбуждения дела об административном правонарушении нет, в то время как по предыдущему КоАП дело могло закончиться штрафом.

6. Дифференцировали ответственность за недекларирование и представление недостоверных сведений о товаре (ст. 15.5). Если такие правонарушения совершены в крупном размере (общая стоимость предметов административного правонарушения в 100 или более раз превышает размер базовой величины), тогда штраф не может быть менее 10% от стоимости незадекларированных товаров.

По моему мнению, подобное ограничение не в пользу бизнеса, так как ранее размер штрафа был полностью на усмотрение суда.

То есть могли назначить как 1%, так и 5% от стоимости предметов административного правонарушения. А сейчас какими бы ни были обстоятельства нарушения, характер причиненного вреда, а также финансово-экономическое положение, суд обязан назначить юридическому лицу штраф в размере не менее 10%.

В новом КоАП появилась ст. 7.8, согласно которой в исключительных обстоятельствах суд может уменьшить размер штрафа до низшего предела, но я не думаю, что эта норма получит широкое распространение применительно к административным таможенным правонарушениям.



Фото: oborot.ru

Отдельным пунктом я бы хотел напомнить предпринимателям про ст. 15.1 КоАП, согласно которой суд может назначить конфискацию товаров. По закону забрать имущество предпринимателя могут только, если он пытался перевезти или перевез его через границу Евразийского экономического союза незаконно (в неположенном месте, в нерабочее время таможенных органов, скрыл часть товара или «замаскировал» его под видом другого продукта). Правда, конфискация альтернативная, то есть может быть назначена, а может и не быть применена на усмотрение суда.

К сожалению, моя практика показывает, что по ст. 15.1 КоАП суды крайне редко не назначают конфискацию. По моему мнению, сокращение количества конфискаций улучшит условия ведения бизнеса и увеличит привлекательность Беларуси, в том числе в качестве транзитной страны.

Вместо вывода

Как мы видим, каких-либо кардинальных изменений в сфере административной ответственности за таможенные правонарушения не произошло.

Если оценивать новую редакцию кодекса с точки зрения пользы для бизнеса, то нововведения можно назвать современными и необходимыми. Вместе с тем ряд наболевших вопросов новый КоАП не разрешил, оставив все как есть.

Здесь мы в первую очередь говорим о повышенной ответственности перевозчиков, которых с начала 2018 года стали чаще привлекать к административной ответственности за недекларирование или недостоверное декларирование.

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