Ивулин о провале на хоккейном ЧМ-2021: Когда тебя не поддерживает народ, никакого результата не будет

«Честно, хоккей мне неинтересен. То, что сборная Беларуси заняла последнее место на ЧМ-2021… Это было ожидаемо. Когда тебя не поддерживает народ, то вы занимаетесь подлогом понятий. Вы обманываете сами себя. Без поддержки никакого результата не будет. Мы это прекрасно увидели на примере футбольной сборной, когда после августовских событий команда промолчала», –Ивулин.