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Ивулин о провале на хоккейном ЧМ-2021: Когда тебя не поддерживает народ, никакого результата не будет

03.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Александр Ивулин во время стрима на канале «ЧестнОК» прокомментировал выступление хоккейной сборной Беларуси на ЧМ-2021.

«Честно, хоккей мне неинтересен. То, что сборная Беларуси заняла последнее место на ЧМ-2021… Это было ожидаемо. Когда тебя не поддерживает народ, то вы занимаетесь подлогом понятий. Вы обманываете сами себя. Без поддержки никакого результата не будет. Мы это прекрасно увидели на примере футбольной сборной, когда после августовских событий команда промолчала», – сказал Ивулин.
 
 
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Журналист Александр Ивулин во время стрима на канале «ЧестнОК» прокомментировал выступление хоккейной сборной Беларуси на ЧМ-2021.
 
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