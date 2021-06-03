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Министр: Литва начинает процесс по перенятию управления над перемычками ЛЭП с Беларусью

03.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это связано с началом промышленного производства электроэнергии на первом блоке Белорусской АЭС в Островце

Министр: Литва начинает процесс по перенятию управления над перемычками ЛЭП с Беларусью
В связи с началом промышленного производства электроэнергии на первом блоке Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что Литва инициирует правовой процесс, который позволит стране перенять управление над перемычками линий электропередачи (ЛЭП) с Беларусью

По его словам, с началом производства электроэнергии реактором АЭС вступают в силу положения "антиостровецкого" закона, которые предоставляют дополнительные правовые рычаги по предотвращению попадания белорусской электроэнергии на литовский рынок. 

"Мы начали правовой процесс, который позволяет перенять управление над линиями в свои руки. На сегодняшний день мы не управляем этими линиями, у нас есть определенные соглашения и мы управляем совместно. (...) Мы приступаем к возвращению суверенитета в наши руки в сфере электроэнергии", – сказал в четверг Д. Крейвис в интервью радиостанции Ziniu radijas. 

Подробнее об этом он обещал информировать позднее в четверг, передает delfi.lt
 
 
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Это связано с началом промышленного производства электроэнергии на первом блоке Белорусской АЭС в Островце
 
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