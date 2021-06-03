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Минэкономики надеется к 2025 году создать условия для появления негосударственных пенсионных фондов
Источник материала: Партизан
В комплексе мер по запуску нового инвестиционного цикла Минэкономики предлагает к 2025 году сформировать условия для развития добровольного страхования жизни и накопительной пенсии, в том числе для возникновения негосударственных пенсионных фондов.
Кроме того, предлагаются поэтапная отмена ограничений и выравнивание условий деятельности страховых организаций всех форм собственности. Это решено сделать через предоставление всем страховым компаниям равных прав на осуществление видов обязательного страхования и страхования имущественных интересов государственных организаций,
При этом госорганизациям будет предоставлено право заключения договоров страхования жизни и дополнительной пенсии с негосударственными страховщиками.
Минэкономики обещает разрешить государственным страховым компаниям размещать средства страховых резервов и собственные средства как в государственных, так и в негосударственных банках.
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В комплексе мер по запуску нового инвестиционного цикла Минэкономики предлагает к 2025 году сформировать условия для развития добровольного страхования жизни и...
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