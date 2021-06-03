Минэкономики надеется к 2025 году создать условия для появления негосударственных пенсионных фондов

пишет Officelife. media. Кроме того, предлагаются поэтапная отмена ограничений и выравнивание условий деятельности страховых организаций всех форм собственности. Это решено сделать через предоставление всем страховым компаниям равных прав на осуществление видов обязательного страхования и страхования имущественных интересов государственных организаций,Officelife. media.





При этом госорганизациям будет предоставлено право заключения договоров страхования жизни и дополнительной пенсии с негосударственными страховщиками.





Минэкономики обещает разрешить государственным страховым компаниям размещать средства страховых резервов и собственные средства как в государственных, так и в негосударственных банках.



