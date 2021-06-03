ГПК Беларуси прокомментировал заявления Литвы о нелегальных мигрантах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Государственный пограничный комитет Беларуси считает необоснованными обвинения литовской стороны в том, что белорусские пограничники способствуют нелегальной миграции.

На заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Литвы погранслужба продемонстрировала видео, которое, по ее мнению, доказывает, что "белорусские пограничники пытаются скрыть факт незаконного пересечения границы".

По данному факту (видео – Sputnik) комментировать особенно нечего, заявил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский. "Пограничный наряд, не скрываясь, открыто занимается инженерными работами на государственной границе, которые проводятся ежедневно в плановом порядке", – отметил он.

"В связи с заявлением главы МВД Литвы можно только отметить, что интерпретация происходящих на границе процессов в подобном ключе с литовской стороны вполне ожидаема с учетом занимаемой в последнее время Литвой совсем не добрососедской позиции", – заявил Sputnik Бычковский.

По его словам, белорусские пограничники принимают все усилия для обеспечения погранбезопасности.

"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что белорусской стороной принимаются все необходимые меры по организации надежной охраны границы и обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь, в том числе и в рамках борьбы с незаконной миграцией", – сказал Бычковский.

В чем Литва обвиняет белорусскую погранслужбу?

Ранее стало известно, что на заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Литвы погранслужба показала видеозапись, которую считает доказательством попыток белорусских пограничников скрыть факт незаконного пересечения границы.

"Там, где была задержана группа нелегальных мигрантов, вскоре после нарушения показались белорусские пограничники, которые убрали следы, чтобы скрыть факт пересечения границы. Когда уполномоченное лицо сообщило о нарушении и попросило приехать, чтобы зафиксировать этот факт, белорусские коллеги отказались это делать и не признали факт незаконного пересечения границы", — заявил глава службы охраны границы Литвы Рустам Любаев.

По его словам, рост числа нелегальных мигрантов с территории Беларуси фиксируют и в Польше, а вот Латвия пока о таком не заявляла.

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