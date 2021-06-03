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Звезда "Друзей" разорвал помолвку с 29-летней невестой
03.06.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американский актер Мэттью Перри разорвал помолвку с молодой возлюбленной: неожиданная новость шокировала всех поклонников сериала "Друзья".
© AFP 2020 / LUCY NICHOLSON
О романе Перри и 29-летней Молли Гурвиц заговорили в 2018 году. Тогда многим не понравилось, что новая девушка актера моложе его на 20 лет. Но это не остановило влюбленных и вскоре
В интервью изданию People, Перри признался: он разорвал помолвку со своей невестой.
"Иногда так происходит: что-то просто не выходит. Именно так все и случилось. Я хочу пожелать Молли всего самого наилучшего", - высказался актер.
Интересно и то, что откровение прозвучало после премьеры серии о воссоединении "Друзей", где актер обеспокоил фанатов не только своим видом, но и несвязной речью.
Напомним, что
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51-летний актер лично подтвердил неожиданную новость и расстроил всех поклонников культового сериала.
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