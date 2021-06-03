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Звезда "Друзей" разорвал помолвку с 29-летней невестой

03.06.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский актер Мэттью Перри разорвал помолвку с молодой возлюбленной: неожиданная новость шокировала всех поклонников сериала "Друзья".

© AFP 2020 / LUCY NICHOLSON
Не понарошку: звезды "Друзей" признались, что были влюблены друг в друга

О романе Перри и 29-летней Молли Гурвиц заговорили в 2018 году. Тогда многим не понравилось, что новая девушка актера моложе его на 20 лет. Но это не остановило влюбленных и вскоре они решили пожениться. Для заядлого холостяка Голливуда эта свадьба могла стать первой, но судьба распорядилась иначе.

В интервью изданию People, Перри признался: он разорвал помолвку со своей невестой.

"Иногда так происходит: что-то просто не выходит. Именно так все и случилось. Я хочу пожелать Молли всего самого наилучшего", - высказался актер.

Интересно и то, что откровение прозвучало после премьеры серии о воссоединении "Друзей", где актер обеспокоил фанатов не только своим видом, но и несвязной речью.

Напомним, что новый эпизод культового сериала вызвал настоящий ажиотаж в сети, а официальный трейлер довел поклонников до слез.

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Теги: Новости
 
 
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51-летний актер лично подтвердил неожиданную новость и расстроил всех поклонников культового сериала.
 
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