Гражданам открыли сведения об их автомобилях на сайте МНС

МНС разместил данные о транспортных средствах физических лиц в их личных кабинетах на своем сайте. Гражданам нужно проверить эту информацию в целях уплаты транспортного налога.





МНС информирует физических лиц о том, что в сервис «Личный кабинет плательщика» загружены сведения ГАИ о принадлежащих гражданам транспортных средствах.

В эту базу включен транспорт, выпущенный начиная с 1992 года.

Справка. Каждый белорус может завести свой личный кабинет плательщика на сайте МНС для того, чтобы платить налоги дистанционным способом и в электронном виде. Для этого необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство.

Информация об автомобилях и другом транспорте, который принадлежит гражданину, размещена в разделе «Сведения о транспортных средствах». Перейдя в этот раздел, гражданин сможет просмотреть данные о принадлежащем ему транспорте, который зарегистрирован в ГАИ по состоянию на 1 января 2021 года.

МНС предлагает физическим лицам ознакомиться со сведениями и при необходимости обратиться в регистрационное подразделение ГАИ для корректировки данных или для снятия транспортных средств с учета для утилизации.

Справка. С 4 марта 2021 года в Беларуси введен упрощенный порядок снятия с учета транспортных средств для утилизации. Ознакомиться с этим порядком можно в регистрационных подразделениях органов ГАИ.

Напомним, с 2021 года в Беларуси также введен транспортный налог. Авансовый платеж вносится не позднее 15 декабря 2021 года, а сам налог не позднее 15 ноября 2022 года в отношении транспортных средств, которые принадлежали физическим лицам в 2021 году.

Справка. Ознакомиться подробно с порядком исчисления и уплаты транспортного налога можно на специальной странице сайта МНС.

Министерство также обещает, что в ближайшее время предоставит гражданам возможность зарегистрироваться в качестве пользователя сервиса «Личного кабинета плательщика» и получить логин и пароль дистанционным способом.

Для этого необходимо будет пройти идентификацию через межбанковскую систему идентификации (МСИ).