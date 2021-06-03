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Видео: трактор по встречной в крайней левой на трассе (видео)

03.06.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С начала недели поступают сообщения об авариях с техникой дорожников. На проспекте Дзержинского в Минске Volkswagen врезался в «ГАЗель» с краской для разметки. Под Рогачевом Renault ударил автомобиль прикрытия, а тот сбил двух рабочих. Наша читательница Полина прислала видео, в котором зафиксировано, как порой дорожные службы игнорируют элементарные правила безопасности.

«Ехали по трассе М1, — рассказала автор записи. — Мы с семьей избежали столкновения лоб в лоб с трактором лишь благодаря водителю, который сдвинулся вправо, чтобы я могла вместиться между ним и сельхозмашиной. Трактор находился в левой полосе без каких-либо знаков о том, что идут дорожные работы. Очевидно, что на скорости 120 км/ч притормозить до скорости трактора просто невозможно».

«На встречной также ехал трактор, который косил траву на разделительной полосе, — дополнила Полина. — Но при этом он находился исключительно на самой разделительной, не выходя на проезжую часть трассы. Почему водитель другого трактора не следовал тем же мерам безопасности, для нас осталось загадкой. Повезло, что все закончилось благополучно».

 
Теги: Минск
 
 
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С начала недели поступают сообщения об авариях с техникой дорожников. На проспекте Дзержинского в Минске Volkswagen врезался в «ГАЗель» с краской для разметки. Под...
 
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