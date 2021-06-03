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Роман Протасевич появился в анонсе программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ

03.06.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на государственном телеканале ОНТ появился анонс программы «Марков. Ничего личного». В ролике показывают Романа Протасевича, который молча сидит напротив ведущего.

Само интервью начнется на телеканале в 20:00.

Напомним, вчера вечером в сюжете гостелеканала ОНТ также была описана версия произошедшего с самолетом Ryanair.

Также в сюжете использовали видео с допросов. Мы приводили самые важные фразы, озвученные Романом, из этой записи. Вот так сам Протасевич рассказывал о рейсе:

«Когда подлетали к аэропорту, я понял, что паниковать бесполезно. Увидел, самолет подъезжает не к зданию аэропорта, а в сторонку, на заготовленную площадку. Увидел: там стоит большое количество людей в „гражданке“ в световозвращающих жилетках, было несколько микроавтобусов. Думал, меня встречают с помпой как известного персонажа, людей принял за журналистов в жилетках. Думал, под звук фотокамер, под софиты, телеобъективы буду спускаться. Разве что не по красной дорожке. Еще увидел: там стояли сотрудники спецназа в форме, бронежилетах, с оружием. Ну, во всяком случае, это будет красиво».

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня на государственном телеканале ОНТ появился анонс программы «Марков. Ничего личного». В ролике показывают Романа Протасевича, который молча сидит напротив...
 
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