Возле Большого театра в центре Минска закроют движение: будут расширять дорогу

Источник материала: Onliner

В ГП «Столичный транспорт и связь» сообщили об ограничении движения транспорта на участке улицы Янки Купалы от улицы Куйбышева до улицы Максима Богдановича. Это прямо в центре Минска, напротив Большого театра Беларуси.

Где и для кого?

С 7 июня закрывается движение всех видов транспорта по улице Куйбышева от улицы Янки Купалы до улицы Пашкевич и вводится ограничение движения транспорта по улице Янки Купалы от улицы Куйбышева до улицы Максима Богдановича с организацией движения транспорта по одной полосе движения в каждом направлении.

Зачем и кто так решил?

Ограничения вводятся ради проведения работ с целью повышения пропускной способности путем уширения проезжей части улицы Янки Купалы на участке от моста через реку Свислочь до улицы Максима Богдановича. Соответствующее решение принято Мингорисполкомом.

Надолго?

Ограничения вводятся с понедельника, 7 июня, а точная дата окончания работ не называется, движение ограничивается на период проведения строительных работ: ориентировочно по 30 июня.

А общественный транспорт?

В работу пассажирского транспорта вносятся изменения.

С 7 июня:

движение автобусов маршрутов №24, 1024-ТК, троллейбусов маршрута №29 со стороны улицы Сурганова организуется по улицам Куйбышева, Веры Хоружей, Максима Богдановича и далее по маршрутам; со стороны улицы Немиги — по улице Максима Богдановича, проспекту Машерова, улице Куйбышева и далее по маршрутам;

движение троллейбусов маршрута №12 организуется со стороны улицы Немиги со следованием по улице Максима Богдановича, площади Бангалор; в обратном направлении — по улицам Куйбышева, Веры Хоружей, Максима Богдановича, Немиге и далее по маршруту;

движение троллейбусов маршрута №40 в направлении диспетчерской станции «Карастояновой» от улицы Немиги организуется по улице Максима Богдановича, проспекту Машерова, улицам Куйбышева, Веры Хоружей и далее по маршруту; в обратном направлении — по улицам Веры Хоружей, Максима Богдановича, Немиге и далее по маршруту;

для автобусного маршрута №57 отменяется выполнение остановочного пункта «Оперный театр».

Также временно исключается из транспортного обслуживания остановочный пункт «Коммунистическая» по улице Куйбышева. Пассажирам рекомендуется воспользоваться автобусами и троллейбусами на остановочных пунктах «Коммунистическая» и «Оперный театр» по улице Максима Богдановича.