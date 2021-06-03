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Сборная Беларуси на ЧМ по хоккею: ехали за медалями, а вернулись под щитом
Источник материала: Onliner
Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Риге стартует раунд плей-офф. Было предсказуемо, что белорусской сборной в нокаут-раунде мы не увидим. Как не увидели ни командной игры, ни воли. Самым громкой новостью об участии белорусов в ЧМ стал
Заявления о медальных целях
Подготовку к чемпионату мира сборная Беларуси начала 1 апреля. Со старта тренинг-кемпа игроки «националки» говорили о большой мотивации, в том числе и из-за того, что Беларусь лишили права проведения чемпионата. Звучали и более смелые заявления. «Михаил Захаров сказал, что едем за медалями», —
Позже, как сообщал «Прессбол», председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков
Такие смелые заявления звучат необычно на фоне того, что белорусская сборная отнюдь не демонстрировала обнадеживающих результатов в товарищеских матчах. Отметим, что таких заявлений было не одно-два, а намного больше. Несмотря на то, что в прошлом розыгрыше нашей команде еле удалось подняться из группы «А» Первого дивизиона.
Уже к середине мая главный тренер сборной Михаил Захаров
Поводы тревожиться за турнирные перспективы команды действительно были. Так сложилось, что на всех чемпионатах мира, где белорусы показывали неплохие результаты, голкиперы играли в нашей команде далеко не последнюю роль. Будь то Андрей Мезин, Виталий Коваль или Кевин Лаланд. В 2021-м позиция вратаря выглядела, пожалуй, самой уязвимой. В Латвию отправился натурализованный канадец Дэнни Тэйлор, который сыграл в прошедшем сезоне за минское «Динамо» всего 12 матчей. Коэффициент надежности кипера составил скромные 87,7%.
В Риге сборной никак не могли помочь вратарь Иван Кульбаков, защитники Кирилл Готовец, Олег Евенко и Павел Воробей и нападающий Андрей Костицын. Несмотря на потери, разговоры о самом сильном за последние несколько лет составе и его потенциале не утихали. У Михаила Захарова было несколько иное мнение. Он постоянно выражал недовольство игрой команды, после разных спаррингов критиковал уровень игроков и сетовал на проблемы с составом.
Получили даже от британцев
Тех, кто действительно верил в попадание нашей «националки» в «призы», отрезвил стартовый матч чемпионата против сборной Словакии. Уже к двенадцатой минуте первого периода белорусы «горели» — 0:3. По истечении шестидесяти минут игры словаки праздновали победу со счетом 5:2. На первой же послематчевой пресс-конференции Захаров стал заявлять, что белорусам не хватало скорости.
Во второй игре чемпионата белорусы встречались со шведами, которые позже тоже не смогут выйти даже в четвертьфинал. Наша «националка» победила минимально — 1:0. Хотя называть национальной сборной состав, собранный под ЧМ-2021, можно с натяжкой. За нас выступили 6 (!) натурализованных игроков. И в единственном победном матче против шведов шайбу забросил россиянин Герман Нестеров, а на воротах совершил 32 сэйва канадец.
Белорусы впервые победили шведов на чемпионатах мира, поэтому и хоккеисты, и тренер могли после матча позволить себе быть смелее. Михаил Захаров
Однако ни победа над шведами, ни более-менее равная борьба с чехами в следующем матче не повлияли на мнение болельщиков и их отношение к хоккейной «тиме». В этом году оно было намного более прохладным, чем раньше. Мнение трибун не учитываем.
После матчей с чехами для белорусов на турнире начался мрак. Не получалось ничего: ни большинства, ни меньшинства, ни борьбы. И даже вратари не тащили. Кульминацией стало поражение британцам, чья сборная в последний раз побеждала в основное время в элитном дивизионе ЧМ в 1962 году.
Можно предполагать, каким стал моральный фон в команде. Тем более главный тренер публично критиковал игроков и обвинял их во всех грехах. В сторону хоккеистов претензии сыпались и после следующих матчей, которые были безвольно проиграны. Последнюю шайбу на турнире сборная Беларуси забросила во втором периоде игры против датчан. Впереди было еще минимум 20 игровых минут против скандинавов и суммарно 6 периодов против швейцарцев и россиян. Белорусы не смогли отличиться ни разу, а за 7 последних периодов на ЧМ пропустили 16 шайб.
Хьюстон, у нас проблемы!
Латвийский чемпионат мира для сборной Беларуси закончен. Наша «националка» заняла пятнадцатое место среди шестнадцати стран-участниц. У белорусской команды второе с конца место по разнице заброшенных и пропущенных шайб (минус 19). Больше нас на групповой стадии пропустили только 2 сборные — Италии и Великобритании.
За 7 игр белорусы забросили всего 10 шайб — худшая результативность на чемпионате.
Можно ли выступление белорусского коллектива считать провалом или позором? Наверное, можно, но провал начался задолго до этого турнира и, как видим, никуда не делся. На ЧМ-2019 белорусы заняли то же, пятнадцатое место, что и в 2018-м, с еще худшей разницей шайб и с нулем набранных очков. На последних пяти чемпионатах мира сборная Беларуси не поднималась выше двенадцатого места, а ее результаты, начиная с 2016 года, шли по нисходящей. Последний выход в 1/4 финала случился у главной команды страны на «мире» 2015 года. Тогда белорусы заняли седьмое место и в большинстве матчей показывали достойную игру. Но еще лет 5 назад белорусы не «сливали» всем подряд и в одну калитку.
С неудачным бэкграундом последних лет разговоры о медалях накануне ЧМ-2021 казались не только странными, но и абсурдными — смотрите в турнирную таблицу. О том, что белорусы окажутся на пьедестале, громко обещают уже больше десяти лет. Но заметим, что для белорусов даже на самых успешных турнирах четвертьфинал был потолком. При достаточно неплохой игре и при тренерах-иностранцах у нас никогда не получалось выцепить победу в плей-офф ЧМ. Так какие могли быть предпосылки к тому, что кризисный белорусский хоккей в сложнейшие для себя времена добьется невиданных успехов?
Что ждет белорусскую сборную на следующем чемпионате мира? С такой игрой и результатами – вылет из элиты. Сейчас он не случился только благодаря отмене розыгрыша в Первом дивизионе. Какие предпосылки, что все будет хорошо и мы еще себя покажем? Пока никаких. Через год можно снова заикнуться о медалях.
А еще на досуге можно подумать, как вернуть главной команде страны любовь большого количества болельщиков. Ведь многие из них в прежние годы преданно поддерживали «националку». В общем, и тренерам, и функционерам есть чем заняться, и речь не о медальных прогнозах.
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