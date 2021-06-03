Сборная Беларуси на ЧМ по хоккею: ехали за медалями, а вернулись под щитом

Источник материала: Onliner

Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Риге стартует раунд плей-офф. Было предсказуемо, что белорусской сборной в нокаут-раунде мы не увидим. Как не увидели ни командной игры, ни воли. Самым громкой новостью об участии белорусов в ЧМ стал инцидент с флагом. Но перед стартом турнира настрой был бодрым. Хоккеисты говорили о борьбе за медали.

Заявления о медальных целях

Подготовку к чемпионату мира сборная Беларуси начала 1 апреля. Со старта тренинг-кемпа игроки «националки» говорили о большой мотивации, в том числе и из-за того, что Беларусь лишили права проведения чемпионата. Звучали и более смелые заявления. «Михаил Захаров сказал, что едем за медалями», — сообщал , например, нападающий Сергей Костицын.

Позже, как сообщал «Прессбол», председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков говорил следующее: «Зная амбиции главного тренера сборной, зная то, как он всегда ориентирован на результат, задача будет стоять самая максимальная, которую только будет возможно поставить перед национальной сборной. Думаю, что сам Михаил Михайлович ставит такие задачи перед собой. А мы будем только способствовать этому. Удовлетворять все его просьбы и потребности для того, чтобы сборная максимально эффективно подготовилась к предстоящему чемпионату мира. Уверен, что в этом году сборная покажет достойный результат».





Такие смелые заявления звучат необычно на фоне того, что белорусская сборная отнюдь не демонстрировала обнадеживающих результатов в товарищеских матчах. Отметим, что таких заявлений было не одно-два, а намного больше. Несмотря на то, что в прошлом розыгрыше нашей команде еле удалось подняться из группы «А» Первого дивизиона.

Уже к середине мая главный тренер сборной Михаил Захаров признал , что для белорусов предстоящий чемпионат будет «самым сложным, самым тяжелым». Коуч объяснил свой пессимизм тем, что сейчас идет смена поколений и игроков не хватает. «Но будем сражаться!» — пообещал Захаров.

Поводы тревожиться за турнирные перспективы команды действительно были. Так сложилось, что на всех чемпионатах мира, где белорусы показывали неплохие результаты, голкиперы играли в нашей команде далеко не последнюю роль. Будь то Андрей Мезин, Виталий Коваль или Кевин Лаланд. В 2021-м позиция вратаря выглядела, пожалуй, самой уязвимой. В Латвию отправился натурализованный канадец Дэнни Тэйлор, который сыграл в прошедшем сезоне за минское «Динамо» всего 12 матчей. Коэффициент надежности кипера составил скромные 87,7%.

В Риге сборной никак не могли помочь вратарь Иван Кульбаков, защитники Кирилл Готовец, Олег Евенко и Павел Воробей и нападающий Андрей Костицын. Несмотря на потери, разговоры о самом сильном за последние несколько лет составе и его потенциале не утихали. У Михаила Захарова было несколько иное мнение. Он постоянно выражал недовольство игрой команды, после разных спаррингов критиковал уровень игроков и сетовал на проблемы с составом.

Получили даже от британцев

Тех, кто действительно верил в попадание нашей «националки» в «призы», отрезвил стартовый матч чемпионата против сборной Словакии. Уже к двенадцатой минуте первого периода белорусы «горели» — 0:3. По истечении шестидесяти минут игры словаки праздновали победу со счетом 5:2. На первой же послематчевой пресс-конференции Захаров стал заявлять, что белорусам не хватало скорости.





Во второй игре чемпионата белорусы встречались со шведами, которые позже тоже не смогут выйти даже в четвертьфинал. Наша «националка» победила минимально — 1:0. Хотя называть национальной сборной состав, собранный под ЧМ-2021, можно с натяжкой. За нас выступили 6 (!) натурализованных игроков. И в единственном победном матче против шведов шайбу забросил россиянин Герман Нестеров, а на воротах совершил 32 сэйва канадец.

Белорусы впервые победили шведов на чемпионатах мира, поэтому и хоккеисты, и тренер могли после матча позволить себе быть смелее. Михаил Захаров посвятил победу «нашему белорусскому народу, людям, которые за нас болеют».

Однако ни победа над шведами, ни более-менее равная борьба с чехами в следующем матче не повлияли на мнение болельщиков и их отношение к хоккейной «тиме». В этом году оно было намного более прохладным, чем раньше. Мнение трибун не учитываем. Новость о самом одиноком болельщике прошлась по многим СМИ.





После матчей с чехами для белорусов на турнире начался мрак. Не получалось ничего: ни большинства, ни меньшинства, ни борьбы. И даже вратари не тащили. Кульминацией стало поражение британцам, чья сборная в последний раз побеждала в основное время в элитном дивизионе ЧМ в 1962 году.

Можно предполагать, каким стал моральный фон в команде. Тем более главный тренер публично критиковал игроков и обвинял их во всех грехах. В сторону хоккеистов претензии сыпались и после следующих матчей, которые были безвольно проиграны. Последнюю шайбу на турнире сборная Беларуси забросила во втором периоде игры против датчан. Впереди было еще минимум 20 игровых минут против скандинавов и суммарно 6 периодов против швейцарцев и россиян. Белорусы не смогли отличиться ни разу, а за 7 последних периодов на ЧМ пропустили 16 шайб.





Хьюстон, у нас проблемы!

Латвийский чемпионат мира для сборной Беларуси закончен. Наша «националка» заняла пятнадцатое место среди шестнадцати стран-участниц. У белорусской команды второе с конца место по разнице заброшенных и пропущенных шайб (минус 19). Больше нас на групповой стадии пропустили только 2 сборные — Италии и Великобритании.

За 7 игр белорусы забросили всего 10 шайб — худшая результативность на чемпионате.

Можно ли выступление белорусского коллектива считать провалом или позором? Наверное, можно, но провал начался задолго до этого турнира и, как видим, никуда не делся. На ЧМ-2019 белорусы заняли то же, пятнадцатое место, что и в 2018-м, с еще худшей разницей шайб и с нулем набранных очков. На последних пяти чемпионатах мира сборная Беларуси не поднималась выше двенадцатого места, а ее результаты, начиная с 2016 года, шли по нисходящей. Последний выход в 1/4 финала случился у главной команды страны на «мире» 2015 года. Тогда белорусы заняли седьмое место и в большинстве матчей показывали достойную игру. Но еще лет 5 назад белорусы не «сливали» всем подряд и в одну калитку.

С неудачным бэкграундом последних лет разговоры о медалях накануне ЧМ-2021 казались не только странными, но и абсурдными — смотрите в турнирную таблицу. О том, что белорусы окажутся на пьедестале, громко обещают уже больше десяти лет. Но заметим, что для белорусов даже на самых успешных турнирах четвертьфинал был потолком. При достаточно неплохой игре и при тренерах-иностранцах у нас никогда не получалось выцепить победу в плей-офф ЧМ. Так какие могли быть предпосылки к тому, что кризисный белорусский хоккей в сложнейшие для себя времена добьется невиданных успехов?





Что ждет белорусскую сборную на следующем чемпионате мира? С такой игрой и результатами – вылет из элиты. Сейчас он не случился только благодаря отмене розыгрыша в Первом дивизионе. Какие предпосылки, что все будет хорошо и мы еще себя покажем? Пока никаких. Через год можно снова заикнуться о медалях.

А еще на досуге можно подумать, как вернуть главной команде страны любовь большого количества болельщиков. Ведь многие из них в прежние годы преданно поддерживали «националку». В общем, и тренерам, и функционерам есть чем заняться, и речь не о медальных прогнозах.