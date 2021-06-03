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Многодетная семья получила льготную квартиру и «продала» ее четыре раза. Супругам дали сроки

03.06.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эта история началась еще в далеком 2011-м. Многодетные супруги получили льготный кредит на двухкомнатную квартиру в Кобрине и решили на ней подзаработать. Хозяйка позвонила по объявлению о покупке жилья, договорилась о сделке, взяла с покупателя залог, отдала ключи, а как только потратила деньги, выселила новых жильцов. Потом она провернула то же самое еще дважды, а в четвертый раз «продала» квартиру уже вместе с супругом. Теперь стало известно, что мошенники осуждены. Женщина получила 3,5 года колонии общего режима, ее супруг 2,5 года с отсрочкой исполнения сроком на 2 года.

На сайте Генпрокуратуры говорится, что с 2011 года семья мошенническим путем получила около 40 тысяч рублей. Onliner в ведомстве сообщили, что супруги пытались обжаловать приговор, однако суд оставил его в силе.

Известно, что во всех случаях кобринчане знали о том, что не могут продать недвижимость, поскольку ею владеет банк.

 
 
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Эта история началась еще в далеком 2011-м. Многодетные супруги получили льготный кредит на двухкомнатную квартиру в Кобрине и решили на ней подзаработать. Хозяйка...
 
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