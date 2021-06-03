ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Швеция отказывается от продаж «Советского шампанского» из Беларуси

03.06.2021 11:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Шведский алкогольный монополист Systembolaget решил отказаться от продаж белорусского игристого вина «Советское» в Швеции. Это может нарушать кодекс поведения компании, в то время как провести аудит ситуации в Беларуси невозможно.

Выпускает «Советское шампанское» Минский завод игристых вин. Общая производительность завода — 18—18,5 млн бутылок в год.

«Systembolaget следит за развитием событий в Беларуси, а также за политикой Евросоюза и Швеции в отношении Беларуси, которая основана на четкой позиции демократии, прав человека и верховенства закона», — говорится в сообщении Systembolaget.

Дело в том, что компания требует от своих поставщиков соблюдения особого кодекса поведения, который дает работникам право на свободу объединений и запрещает дискриминацию на основе мнений или политической принадлежности. Если поставщик их не соблюдает, шведский монополист вправе отказаться от сотрудничества.

Напомним, в Швеции невозможно купить алкоголь крепостью больше 3,5% в обычном супермаркете. Швеция не первый год находится в топе самых пьющих стран, около 450 000 жителей страны страдают зависимостью. Поэтому власти решили бороться с этим кардинальными методами: уже более полувека здесь продают алкоголь только в специальных государственных магазинах — Systembolaget. Войти туда можно только с документом, подтверждающим, что человеку более 20 лет, работают магазины в строго определенные часы, а стоит алкоголь куда больше, чем в любой стране ЕС.

Покупайте кофе выгодно в Каталоге Onliner


Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах 1000 г
10 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
42,99 р.
8 предложений
Кофе в капсулах Nespresso Torta di Nocciole Flavour 10 шт
капсулы Nespresso Original, светло-средняя обжарка
19,99 р.
4 предложения
Кофе в капсулах Bazzara Dodicigrancru 100 шт
капсулы Nespresso Original, арабика 100%, робуста 0%, средняя обжарка
120 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Усе віды кавы ў Каталозе з дастаўкай

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шведский алкогольный монополист Systembolaget решил отказаться от продаж белорусского игристого вина «Советское» в Швеции. Это может нарушать кодекс поведения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасут ли $500 млн белорусскую экономику от краха? Мнение эксперта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by