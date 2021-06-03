Швеция отказывается от продаж «Советского шампанского» из Беларуси

Источник материала: Onliner

Шведский алкогольный монополист Systembolaget решил отказаться от продаж белорусского игристого вина «Советское» в Швеции. Это может нарушать кодекс поведения компании, в то время как провести аудит ситуации в Беларуси невозможно.

Выпускает «Советское шампанское» Минский завод игристых вин. Общая производительность завода — 18—18,5 млн бутылок в год.

«Systembolaget следит за развитием событий в Беларуси, а также за политикой Евросоюза и Швеции в отношении Беларуси, которая основана на четкой позиции демократии, прав человека и верховенства закона», — говорится в сообщении Systembolaget.

Дело в том, что компания требует от своих поставщиков соблюдения особого кодекса поведения, который дает работникам право на свободу объединений и запрещает дискриминацию на основе мнений или политической принадлежности. Если поставщик их не соблюдает, шведский монополист вправе отказаться от сотрудничества.

Напомним, в Швеции невозможно купить алкоголь крепостью больше 3,5% в обычном супермаркете. Швеция не первый год находится в топе самых пьющих стран, около 450 000 жителей страны страдают зависимостью. Поэтому власти решили бороться с этим кардинальными методами: уже более полувека здесь продают алкоголь только в специальных государственных магазинах — Systembolaget. Войти туда можно только с документом, подтверждающим, что человеку более 20 лет, работают магазины в строго определенные часы, а стоит алкоголь куда больше, чем в любой стране ЕС.