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Власти РБ занесли в экстремистский список telegram-канала «Жодино Для Жизни Чат»

03.06.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Жодино удовлетворил заявление прокуратуры Жодино и признал экстремистским telegram-канала «Жодино Для Жизни Чат».

«…с 8 октября 2020 года владельцы, администраторы и пользователи информационного Telegram-канала «Жодино Для Жизни Чат» неоднократно размещали на нем экстремистские материалы. Администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.

 
 
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Суд Жодино удовлетворил заявление прокуратуры Жодино и признал экстремистским telegram-канала «Жодино Для Жизни Чат».
 
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