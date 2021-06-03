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ЕС в пятницу одобрит санкции против авиации Беларуси

03.06.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ЕС планирует в пятницу ввести санкции в отношении белорусских авиаперевозчиков из-за ситуации с посадкой авиарейса компании Ryanair в Минске.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

"Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве", - пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Если эти меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в ночь на субботу.

Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров, а также представителей командования ВВС Беларуси. Под санкции также может попасть еще одно предприятие «без названия»: скорее всего речь идет о 558 авиаремонтном заводе в Барановичах.

"В начале следующей недели ЕС будет обсуждать предложения по санкциям в отношении как минимум семи физлиц и одной организации. В настоящее время санкционный список, который обсуждается, включает министров, представителей ВВС Беларуси и других связанных с авиацией лиц", - приводит агентство слова источников.

 
Теги: Минск
 
 
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ЕС планирует в пятницу ввести санкции в отношении белорусских авиаперевозчиков из-за ситуации с посадкой авиарейса компании Ryanair в Минске.
 
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