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Lufthansa продлила приостановку полетов в воздушном пространстве Беларуси

03.06.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменяет полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне и обратно до 20 июня.

"В связи с текущей ситуацией и для обеспечения стабильности планирования нашими пассажирами группа Lufthansa решает приостановить полеты в воздушном пространстве Беларуси до 20 июня включительно", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании, передает ТАСС.

Lufthansa ранее объявляла о приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Беларуси до 3 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменяет полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне и обратно до 20 июня.
 
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