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Lufthansa продлила приостановку полетов в воздушном пространстве Беларуси
Источник материала: АФН
Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменяет полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне и обратно до 20 июня.
"В связи с текущей ситуацией и для обеспечения стабильности планирования нашими пассажирами группа Lufthansa решает приостановить полеты в воздушном пространстве Беларуси до 20 июня включительно", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании, передает ТАСС.
Lufthansa ранее объявляла о приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Беларуси до 3 июня.
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Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменяет полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне и обратно до 20 июня.
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