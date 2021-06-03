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ЕС ищет альтернативу белорусскому импорту до введения санкций

03.06.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ЕС перед введением санкций против режима Лукашенко ищет альтернативу белорусскому импорту, чтобы ограничить негативное влияние на европейский бизнес.

Об этом сказал Давид Стулик, бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине, а сейчас - старший аналитик чешского центра "Европейские ценности", передает "Европейская правда".

По его словам, Беларусь ожидают таргетированные санкции, которые коснутся экономических интересов Александра Лукашенко, его ближайшего окружения и "кошельков" этого режима.

"Однако здесь нужно понимать, что результат этого процесса - внедрение таких экономических санкций - не произойдет быстро. Зная, как работает ЕС, можно утверждать, что сейчас началась работа по просчету различных вариантов: какое влияние различные санкции будут иметь на этот режим, как они ударят по европейскому бизнесу. Все это надо хорошо подсчитать", - отметил Стулик.

"Например, сейчас много говорится о необходимости санкций против "Беларуськалия". Однако производимые им удобрения покупают многие европейские страны. А это значит, что до введения санкций мы должны просчитать, откуда мы будем брать эти удобрения", - добавил он.

По мнению эксперта, европейские руководители выберут именно такие санкции, которые, с одной стороны, будут вызывать наибольшие убытки для режима Лукашенко, а с другой - будут максимально безопасными для европейского бизнеса.

Кроме того, эффективность этих санкций будет зависеть от готовности ЕС наказывать и Россию, без помощи которой режим Лукашенко уже давно бы пал.

"А соответственно, надо наказывать не только исполнителя, но и того, кто стоит за ним - то есть Россию", - заявил Стулик.

 
 
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ЕС перед введением санкций против режима Лукашенко ищет альтернативу белорусскому импорту, чтобы ограничить негативное влияние на европейский бизнес.
 
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