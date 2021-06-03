Игра при зрителях: сборные Азербайджана и Беларуси провели товарищеский матч

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси в Минске сыграла товарищеский матч со сборной Азербайджана. Игра закончилась победой гостей – 2:1. Причем решающий мяч азербайджанцы забили уже в компенсированное время. Как команды готовились к этой встрече, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

«Вперед!» и «Гол!» – первые за полтора года футболистов Азербайджана подбадривают зрители. До этого матчи были только при пустых трибунах.

На 22-тысячном стадионе «Динамо» в целях мер безопасности свободные места, конечно, остались. Но болельщики все же сумели попасть на игру. Соскучились по футболу и стали собираться уже за час до начала матча. Тем более что на входе их ждало обязательное измерение температуры и раздача масок.

«У нас тут сын играет! Болеем за Беларусь!» – сказал болельщик сборной Беларуси.

«Мы учимся здесь! Узнали, что наша сборная приезжает и сразу купили билеты, пришли поддержать», – отметили болельщики сборной Азербайджана.

В сборной Беларуси почти все футболисты – новички. После разгромного поражения от команды Бельгии со счетом 0:8 состав практически полностью заменили. Теперь в команде в основном молодежь. Конечно, еще не сыграны, ведь вместе ребята провели всего лишь одну тренировку.

Есть изменения и в тренерском штабе. Главный теперь – Георгий Кондратьев. Ранее он возглавлял белорусскую «молодежку» и пробился с ней на Олимпиаду. Любителям советского футбола Кондратьев знаком по игре за столичное «Динамо», с которым в 82-м стал чемпионом Советского Союза.

«Однозначно сложно нам будет. Но настраиваю ребят на хорошую борьбу. Вижу по глазам, что они у них горят. Я в них верю. Сейчас для меня они лучшие футболисты», – подчеркнул и.о. главного тренера Национальной сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев.

Для подопечных наставника сборной Азербайджана Джанни де Бьязи это уже вторая игра за последнюю неделю. В матче с Турцией не повезло – он закончился поражением. На товарищескую встречу в Минске итальянец вызвал своих сильнейших футболистов.

«Мы плохо знаем соперника. У белорусов новый тренер, новый состав. Нам тоже будет нелегко. Мы провели сборы в Турции. У вас другая погода, конечно, но все комфортно», – сказал Джанни де Бьязи.

Игру сборной Азербайджана белорусский тренер называет агрессивной и дисциплинированной, а оборону считает самой сильной стороной команды.

До этого сборные Беларуси и Азербайджана трижды проводили товарищеские матчи – ничья и по одной победе у каждой дружины. Следующая игра у белорусов запланирована на понедельник с командой из Сьерра-Леоне. Но состоится ли она, пока неизвестно.