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Игра при зрителях: сборные Азербайджана и Беларуси провели товарищеский матч
03.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси в Минске сыграла товарищеский матч со сборной Азербайджана. Игра закончилась победой гостей – 2:1. Причем решающий мяч азербайджанцы забили уже в компенсированное время. Как команды готовились к этой встрече, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
«Вперед!» и «Гол!» – первые за полтора года футболистов Азербайджана подбадривают зрители. До этого матчи были только при пустых трибунах.
На 22-тысячном стадионе «Динамо» в целях мер безопасности свободные места, конечно, остались. Но болельщики все же сумели попасть на игру. Соскучились по футболу и стали собираться уже за час до начала матча. Тем более что на входе их ждало обязательное измерение температуры и раздача масок.
«У нас тут сын играет! Болеем за Беларусь!» – сказал болельщик сборной Беларуси.
«Мы учимся здесь! Узнали, что наша сборная приезжает и сразу купили билеты, пришли поддержать», – отметили болельщики сборной Азербайджана.
В сборной Беларуси почти все футболисты – новички. После разгромного поражения от команды Бельгии со счетом 0:8 состав практически полностью заменили. Теперь в команде в основном молодежь. Конечно, еще не сыграны, ведь вместе ребята провели всего лишь одну тренировку.
Есть изменения и в тренерском штабе. Главный теперь – Георгий Кондратьев. Ранее он возглавлял белорусскую «молодежку» и пробился с ней на Олимпиаду. Любителям советского футбола Кондратьев знаком по игре за столичное «Динамо», с которым в 82-м стал чемпионом Советского Союза.
Для подопечных наставника сборной Азербайджана Джанни де Бьязи это уже вторая игра за последнюю неделю. В матче с Турцией не повезло – он закончился поражением. На товарищескую встречу в Минске итальянец вызвал своих сильнейших футболистов.
Игру сборной Азербайджана белорусский тренер называет агрессивной и дисциплинированной, а оборону считает самой сильной стороной команды.
До этого сборные Беларуси и Азербайджана трижды проводили товарищеские матчи – ничья и по одной победе у каждой дружины. Следующая игра у белорусов запланирована на понедельник с командой из Сьерра-Леоне. Но состоится ли она, пока неизвестно.
Ранее товарищеский футбольный
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На 22-тысячном стадионе «Динамо» в целях мер безопасности свободные места остались. Но болельщики все же сумели попасть на игру.
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