Беларуские пограничники ответили на обвинения Литвы

@sputnikby опубликованное накануне видео официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. "Интерпретация происходящих на границе процессов в подобном ключе с литовской стороны вполне ожидаема с учетом занимаемой в последнее время Литвой совсем не добрососедской позиции", — прокомментировалофициальный представитель Госпогранкомитета





Он отметил, что Беларусь принимает все меры для обеспечения надежной охраны границы.





Видимо, принимаемые пограничниками меры такие же, как и в борьбе с контрабандой сигарет из Беларуси, которые вывозят из страны фурами и поездами, а таможенники этого "не замечают"