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Беларуские пограничники ответили на обвинения Литвы
Источник материала: Партизан
Беларуские пограничники ответили на обвинения Литвы в намеренном пропуске нелегалов
"Интерпретация происходящих на границе процессов в подобном ключе с литовской стороны вполне ожидаема с учетом занимаемой в последнее время Литвой совсем не добрососедской позиции", — прокомментировал
Он отметил, что Беларусь принимает все меры для обеспечения надежной охраны границы.
Видимо, принимаемые пограничниками меры такие же, как и в борьбе с контрабандой сигарет из Беларуси, которые вывозят из страны фурами и поездами, а таможенники этого "не замечают"
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Беларуские пограничники ответили на обвинения Литвы в намеренном пропуске нелегалов
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