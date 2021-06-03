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Беларуские пограничники ответили на обвинения Литвы

03.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуские пограничники ответили на обвинения Литвы в намеренном пропуске нелегалов

"Интерпретация происходящих на границе процессов в подобном ключе с литовской стороны вполне ожидаема с учетом занимаемой в последнее время Литвой совсем не добрососедской позиции", —  прокомментировал @sputnikby опубликованное накануне видео официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Он отметил, что Беларусь принимает все меры для обеспечения надежной охраны границы.

Видимо, принимаемые пограничниками меры такие же, как и в борьбе с контрабандой сигарет из Беларуси, которые вывозят из страны фурами и поездами, а таможенники этого "не замечают"
 
 
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Беларуские пограничники ответили на обвинения Литвы в намеренном пропуске нелегалов
 
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