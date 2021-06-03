ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Павел Латушко подает в прокуратуру Польши заявление на Лукашенко

03.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко заявил в среду, что намерен подать в польскую прокуратуру жалобу на Александра Лукашенко и других официальных лиц из-за поступающих ему угроз физического насилия.



Белорусские диссиденты за рубежом сообщают о новой волне угроз после недавнего инцидента с самолетом Ryanair, который белорусские власти вынудили совершить посадку в Минске, пишет golosameriki.com

Латушко заявил, что хочет проинформировать прокуратуру о преступлениях, которые могут быть совершены в отношении эмигрировавших белорусских активистов. По словам оппозиционера, он постоянно получает угрозы со стороны белорусского режима.

Латушко считает вероятным, что Беларусь может принять меры против оппозиционных политиков, проживающих в Польше и других странах Европейского союза. Он также выразил надежду, что ЕС введет эффективные санкции против режима укашенко.

После инцидента с самолетом, в результате которого были арестованы оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, Евросоюз готовит новый пакет мер в отношении, предусматривающий визовые и финансовые санкции.

«Этот акт государственного терроризма, который произошел в воздушном пространстве, является лишь предвестником того, что ждет (белорусских) демократических лидеров на территории ЕС», – отметил Михал Щерба, член комитета польского парламента по Беларуси.

Белорусские власти в свою очередь заявляют, что это они борются с террористами и заговорщиками, которые при поддержке внешних сил пытаются организовать революцию и смену режима.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко заявил в среду, что намерен подать в польскую прокуратуру жалобу на Александра Лукашенко и других официальных лиц...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС в пятницу одобрит санкции против авиации Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by