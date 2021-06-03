Павел Латушко подает в прокуратуру Польши заявление на Лукашенко









golosameriki.com Белорусские диссиденты за рубежом сообщают о новой волне угроз после недавнего инцидента с самолетом Ryanair, который белорусские власти вынудили совершить посадку в Минске , пишет





Латушко заявил, что хочет проинформировать прокуратуру о преступлениях, которые могут быть совершены в отношении эмигрировавших белорусских активистов. По словам оппозиционера, он постоянно получает угрозы со стороны белорусского режима.





Латушко считает вероятным, что Беларусь может принять меры против оппозиционных политиков, проживающих в Польше и других странах Европейского союза. Он также выразил надежду, что ЕС введет эффективные санкции против режима укашенко.





После инцидента с самолетом, в результате которого были арестованы оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, Евросоюз готовит новый пакет мер в отношении, предусматривающий визовые и финансовые санкции.





«Этот акт государственного терроризма, который произошел в воздушном пространстве, является лишь предвестником того, что ждет (белорусских) демократических лидеров на территории ЕС», – отметил Михал Щерба, член комитета польского парламента по Беларуси.





Белорусские власти в свою очередь заявляют, что это они борются с террористами и заговорщиками, которые при поддержке внешних сил пытаются организовать революцию и смену режима.