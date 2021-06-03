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Российский рубль подорожал до максимума за два месяца на открытии торгов 3 июня

03.06.2021 11:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российский рубль подорожал до максимума за два месяца на открытии торгов 3 июня
Иллюстративное фото
Утром в четверг белорусскому рублю удалось немного укрепиться к доллару и евро, но рост российского рубля потянул за собой корзину валют. Её значение выросло на 0,10% до максимума за 35 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:17:

Курс доллара снизился лишь на 0,0002 BYN до 2,5381 BYN/USD и оставил максимум за 27 дней.

Курс евро упал всего 0,0019 BYN до 3,0931 BYN/EUR. Напомним, что вчера евро завершил торги на максимуме за 33 дня.

Предыдущие семь торгов стоимость евровалюты непрерывно повышалась и увеличилась на 0,0339 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0082 BYN до 3,4629 BYN/100 RUB — максимума за 58 дней.

Московская биржа


К 7-30 утра российский рубль отбросил доллар до уровня 73,08 российских рублей — минимального значения на торгах с 17 марта 2021 года. Но уже к 10 утра доллар подорожал до 73,20 российских рублей. Это на 48 копеек меньше, чем было вчера утром.

Курс евро за сутки потерял 75 копеек и торгуется вблизи отметки 89,20 российских рублей — минимума с конца марта.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара снизился лишь на 0,0002 BYN до 2,5381 BYN/USD и оставил максимум за 27 дней.
 
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