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Российский рубль подорожал до максимума за два месяца на открытии торгов 3 июня
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара снизился лишь на 0,0002 BYN до 2,5381 BYN/USD и оставил максимум за 27 дней.
Курс евро упал всего 0,0019 BYN до 3,0931 BYN/EUR. Напомним, что вчера евро завершил торги на максимуме за 33 дня.
Предыдущие семь торгов стоимость евровалюты непрерывно повышалась и увеличилась на 0,0339 BYN.
Курс российского рубля вырос на 0,0082 BYN до 3,4629 BYN/100 RUB — максимума за 58 дней.
Московская биржа
К 7-30 утра российский рубль отбросил доллар до уровня 73,08 российских рублей — минимального значения на торгах с 17 марта 2021 года. Но уже к 10 утра доллар подорожал до 73,20 российских рублей. Это на 48 копеек меньше, чем было вчера утром.
Курс евро за сутки потерял 75 копеек и торгуется вблизи отметки 89,20 российских рублей — минимума с конца марта.
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Курс доллара снизился лишь на 0,0002 BYN до 2,5381 BYN/USD и оставил максимум за 27 дней.
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