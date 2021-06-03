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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 3 июня - день Елены: какой сегодня день, что нельзя делать Если в день Елены ненастье, то и осень будет ненастная.

Про все приметы и запреты - читайте ниже в нашем материале.Константин Великий (285-337) был сыном Констанция Хлора и святой царицы Елены (ок. 250-330).Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее, а вечером собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Девицы плели и трепали воображаемый лен, будто бы пытаясь выбить из него серебряное семя, сучили кудель. Они верили, что святая Алена увидит старание и позаботится о судьбе девушек. Святую Елену наши предки считали покровительницей льна.Кукушка закуковала, рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись – пора лен сеять.Если в день Елены ненастье, то и осень будет ненастная.Хорошо рябина цветет – будет урожай льна.Кукушка кукует – на хорошую погоду.Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег с крупой.Ночью на небе маленьких звезд не видно – к дождю.Звезды мерцают – к ненастью.Появились мухоморы – скоро пойдут белые грибы.Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.Луна в кругах – к пасмурной погоде.Духота при восходе солнца – верный признак того, что погода испортится.Категорически нельзя ссориться и ругаться.Нельзя рассказывать свой сон.Нельзя сплетничать.В этот день именины празднует Елена.