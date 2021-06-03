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Праздник 3 июня - день Елены: какой сегодня день, что нельзя делать

03.06.2021 11:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 3 июня - день Елены: какой сегодня день, что нельзя делать
Коллаж: РБК-Украина
3 июня православная церковь вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.

Про все приметы и запреты - читайте ниже в нашем материале.

Константин Великий (285-337) был сыном Констанция Хлора и святой царицы Елены (ок. 250-330).

Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее, а вечером собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Девицы плели и трепали воображаемый лен, будто бы пытаясь выбить из него серебряное семя, сучили кудель. Они верили, что святая Алена увидит старание и позаботится о судьбе девушек. Святую Елену наши предки считали покровительницей льна.

Главные приметы этого дня:


Кукушка закуковала, рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись – пора лен сеять.

Если в день Елены ненастье, то и осень будет ненастная.

Хорошо рябина цветет – будет урожай льна.

Кукушка кукует – на хорошую погоду.

Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег с крупой.

Ночью на небе маленьких звезд не видно – к дождю.

Звезды мерцают – к ненастью.

Появились мухоморы – скоро пойдут белые грибы.

Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.

Луна в кругах – к пасмурной погоде.

Духота при восходе солнца – верный признак того, что погода испортится.

Что нельзя делать в этот день


Категорически нельзя ссориться и ругаться.

Нельзя рассказывать свой сон.

Нельзя сплетничать.

В этот день именины празднует Елена.
 
 
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Если в день Елены ненастье, то и осень будет ненастная.
 
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