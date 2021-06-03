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Праздник 3 июня - день Елены: какой сегодня день, что нельзя делать
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Про все приметы и запреты - читайте ниже в нашем материале.
Константин Великий (285-337) был сыном Констанция Хлора и святой царицы Елены (ок. 250-330).
Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее, а вечером собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Девицы плели и трепали воображаемый лен, будто бы пытаясь выбить из него серебряное семя, сучили кудель. Они верили, что святая Алена увидит старание и позаботится о судьбе девушек. Святую Елену наши предки считали покровительницей льна.
Главные приметы этого дня:
Кукушка закуковала, рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись – пора лен сеять.
Если в день Елены ненастье, то и осень будет ненастная.
Хорошо рябина цветет – будет урожай льна.
Кукушка кукует – на хорошую погоду.
Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег с крупой.
Ночью на небе маленьких звезд не видно – к дождю.
Звезды мерцают – к ненастью.
Появились мухоморы – скоро пойдут белые грибы.
Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.
Луна в кругах – к пасмурной погоде.
Духота при восходе солнца – верный признак того, что погода испортится.
Что нельзя делать в этот день
Категорически нельзя ссориться и ругаться.
Нельзя рассказывать свой сон.
Нельзя сплетничать.
В этот день именины празднует Елена.
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Если в день Елены ненастье, то и осень будет ненастная.
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