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Беларусь – Азербайджан – 1:2 – фото матча

03.06.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

С капитанской повязкой белорусскую команду на поле вывел нападающий БАТЭ Максим Скавыш – один из самых опытных игроков в этом составе. Он и отличился, забив гол в ворота противника.

Отыграться гостям удалось довольно быстро: центральный защитник сборной Азербайджана Гусейнов сначала пробил в штангу, а затем сам же удачно сработал на добивании. Победный мяч забил на 92-й минуте нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, который вышел на замену в середине второго тайма.

Поединок получился достаточно боевым: игроки обеих команд получили в общей сложности семь желтых карточек. Белорусы в этом матче нанесли шесть ударов по воротам соперника, азербайджанцы – 22 удара.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Несмотря на то, что сборная Беларуси располагается на 40 строчек выше Азербайджана в рейтинге ФИФА, гости увозят из Минска боевую победу.

До этого матча сборные Беларуси и Азербайджана играли трижды: была одна ничья (2:2), а также зеркальные победы со счетом 1:0.

Это был первый матч белорусской сборной под руководством и.о. главного тренера Георгия Кондратьева, назначенного после отставки Михаила Мархеля в начале апреля. Это второй приход Кондратьева в сборную, он уже тренировал "националку" в 2012-2014 годах.

 
Теги: Минск
 
 
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